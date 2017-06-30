Глава Еврокомиссии признался, что у него до сих пор нет смартфона

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Жан-Клод Юнкер (слева) рассказал об открытке, которую прислал ему премьер-министр Эстонии Юри Ратас

Президент Европейской Комиссии Жан-Клод Юнкер неожиданно признался, что не имеет смартфона.

"Я не должен этого говорить, но я скажу: у меня до сих пор нет смартфона", - заявил 62-летний чиновник на пресс-конференции.

Это признание прозвучало во время передачи временных президентских полномочий Эстонии - стране, исключительно продвинутой в вопросах информационных технологий, которая первой ввела систему электронного голосования.

Юнкер пошутил, что премьер-министр Эстонии Юри Ратас прислал ему приглашение посетить Таллин на почтовой открытке, "как в ХIХ веке", и что он сам не смог бы стать премьер-министром Эстонии из-за своей технической отсталости.

Глава Еврокомиссии в прошлом был премьер-министром Люксембурга, и, согласно источникам в ЕС, до сих пор предпочитает старую модель Nokia.

За время своего полугодового президентства Эстония намеревается продвигать в ЕС технологические вопросы, а также более насущные проблемы, такие как переговоры по "брекситу" и миграция.

Правообладатель иллюстрации European Parliament Image caption Бывший президент Европарламента Мартин Шульц (справа) в 2014 году продемонстировал Юнкеру что-то интересное, но тоже не на смартфоне

Юнкер - не единственный старожил в политике, сопротивляющийся новым технологиям.

Ангела Меркель, занимающая пост канцлера Германии с 2005 года, до сих пор не имеет аккаунта в "Твиттере".