Фестиваль в Швеции отменен из-за сексуальных домогательств

Правообладатель иллюстрации TT News Agency/Pontus Lundahl Image caption Фестиваль "Бровалла", собирающий более 50 тысяч зрителей, проходил в Швеции с 2013 года - и ни разу не обошелся без происшествий

Крупнейший в Швеции музыкальный фестиваль "Бровалла" решено не проводить в 2018 году, после того как на фестивале этого года произошло по меньшей мере одно изнасилование, а более десятка посетителей пожаловались на сексуальные домогательства.

"Бровалла" прошла в минувшие выходные в городе Норрчёпинг (170 км к югу от Стокгольма), хедлайнерами фестиваля были такие группы, как System of a Down, Linkin Park, Alesso и The Killers.

Однако по итогам мероприятия в местную полицию было подано 11 заявлений о сексуальных домогательствах, в том числе - об одном изнасиловании, произошедшем в пятницу вечером, во время выступления певца Хокана Хелльстрёма.

Организаторы фестиваля распространили заявление, объявив, что в будущем году он проводиться не будет.

Целый ряд схожих заявлений о сексуальных домогательствах и сразу пять заявлений об изнасиловании было подано и в прошлом году, во время и сразу после проведения "Броваллы-2016".

Британская группа "Mumford and Sons" заявила после своего выступления в прошлом году, что приедет на фестиваль снова, только если будут даны гарантии безопасности женщин.

Правообладатель иллюстрации TT News Agency/Pontus Lundahl

Немецкая компания-организатор шведского фестиваля FKP Scorpio выразила сожаление по поводу того, что "некоторые мужчины не могут вести себя подобающим образом", и заявила, что считает небезопасным проводить это мероприятие снова.

"Словами не выразить, насколько нам грустно по этому поводу, мы очень глубоко сожалеем и выражаем свое осуждение, - сказано в пресс-релизе фестиваля. - Это не нормально. Мы не потерпим такого на нашем фестивале. В связи с этим мы решили не организовывать "Броваллу"-2018".

Шведский премьер-министр Стефан Лёвен назвал прошлогодние нападения на женщин совершенно недопустимыми и пообещал ужесточить наказание за сексуальные домогательства.

На фестивале в английском городе Рединг в прошлом году также произошло два случая изнасилования, и в мае 2017 года более 25 британских музыкальных фестивалей на день отключили свои вебсайты, чтобы привлечь внимание к этой проблеме.

Британская Ассоциация независимых фестивалей (AIF) обращает внимание, что на каждом фестивале действует служба поддержки, куда могут обратиться жертвы нежелательных домогательств.

Инициативная группа "Girls Against" ("Девушки против"), в которую вошли пять британок, столкнувшихся с этой проблемой на крупных музыкальных сборищах, также пытаются привлечь внимание к проблеме сексуального насилия на молодежных фестивалях.