Амурские тигры сделали селфи перед фотоловушкой

Правообладатель иллюстрации Land of the Leopard national park Image caption Эти уникальные кадры впервые позволили взглянуть на повседневную жизнь амурских тигров

Редкие фотокадры, запечатлевшие сцены из жизни тигриной семьи, опубликованы российским национальным парком "Земля леопарда" на Дальнем Востоке.

С помощью фотоловушки удалось заснять, как два тигренка борются и кусают друг друга, а позже привлекают к игре и дремавшую мать.

"Уникальность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства", - рассказали в национальном парке.

Фотосессия завершилась, когда один из котят выбил карту памяти из камеры.

В национальном парке "Земля леопарда", созданном в 2012 году и занимающим территорию 260 тысяч гектаров, живут около 22 взрослых амурских тигров и семь тигрят.

Браконьеры, когда-то промышлявшие в этих местах, почти уничтожили тигров, но теперь число животных растет.

Правообладатель иллюстрации Land of the Leopard national park Image caption Зоологи считают эти снимки редкой удачей

Правообладатель иллюстрации Land of the Leopard national park Image caption Тигрица T7F хорошо известна сотрудникам заповедника и биологам

Правообладатель иллюстрации Land of the Leopard national park Image caption Любопытный тигренок положил конец съемкам, выбив карту памяти из фотокамеры

Камеры устанавливались сотрудниками заповедника в различных районах парка, чтобы изучить особенности поведения тигров и барсов, которым угрожает вымирание.

Тигрица, попавшая в объектив, известна биологам под номером T7F, в 2014 году фотоловушки зафиксировали ее предыдущий выводок - трех котят.

"Интересно, что два из них покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы - он фиксируется фотоловушками сразу двух государств", - рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник национального парка.

Национальный парк "Земля леопарда" расположен в Приморском крае России в Уссурийском округе. Он граничит с территорией Китая и занимает часть побережья Амурского залива.

Амурский тигр

Этот редкий вид тигра обитает на Дальнем Востоке

Охота на него строго запрещена в России, однако остановить браконьеров пока не удается

В 1930-х года численность амурских тигров сократилась до 20-30 особей и считалось, что вид обречен на вымирание

В настоящее время численность амурских тигров в различных районах Сибири достигает 600 особей.

Источник: WWF