Амурские тигры сделали селфи перед фотоловушкой
Редкие фотокадры, запечатлевшие сцены из жизни тигриной семьи, опубликованы российским национальным парком "Земля леопарда" на Дальнем Востоке.
С помощью фотоловушки удалось заснять, как два тигренка борются и кусают друг друга, а позже привлекают к игре и дремавшую мать.
"Уникальность этих кадров в том, что зафиксировался не просто проход животных по тропе, а целый эпизод из жизни здорового тигриного семейства", - рассказали в национальном парке.
Фотосессия завершилась, когда один из котят выбил карту памяти из камеры.
В национальном парке "Земля леопарда", созданном в 2012 году и занимающим территорию 260 тысяч гектаров, живут около 22 взрослых амурских тигров и семь тигрят.
Браконьеры, когда-то промышлявшие в этих местах, почти уничтожили тигров, но теперь число животных растет.
Камеры устанавливались сотрудниками заповедника в различных районах парка, чтобы изучить особенности поведения тигров и барсов, которым угрожает вымирание.
Тигрица, попавшая в объектив, известна биологам под номером T7F, в 2014 году фотоловушки зафиксировали ее предыдущий выводок - трех котят.
"Интересно, что два из них покинули Россию и отправились на постоянное место жительства в Китай, а третий поселился недалеко от границы - он фиксируется фотоловушками сразу двух государств", - рассказала Дина Матюхина, старший научный сотрудник национального парка.
Национальный парк "Земля леопарда" расположен в Приморском крае России в Уссурийском округе. Он граничит с территорией Китая и занимает часть побережья Амурского залива.
Амурский тигр
- Этот редкий вид тигра обитает на Дальнем Востоке
- Охота на него строго запрещена в России, однако остановить браконьеров пока не удается
- В 1930-х года численность амурских тигров сократилась до 20-30 особей и считалось, что вид обречен на вымирание
- В настоящее время численность амурских тигров в различных районах Сибири достигает 600 особей.
Источник: WWF