Неизвестные рисунки Гейнсборо обнаружились в Виндзорском замке

Ребекка Джоунз Би-би-си
  • 10 июля 2017
Рисунок Гейнсборо Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust
Image caption Рисунки были обнаружены в толстом альбоме с кожаным переплетом

Альбом с рисунками одного из величайших художников XVIII века Томаса Гейнсборо был обнаружен в Королевской коллекции Виндзорского замка.

Альбом хранился в коллекции с викторианских времен, но рисунки были ошибочно аттрибутированы другому художнику, сэру Эдвину Ландсиру.

И лишь недавно историк Линдси Стэйнтон, внимательно изучившая 25 черно-белых рисунков, подтвердила, что это ранние работы Гейнсборо.

"Это просто восторг, - заявила Стэйнтон в интервью Би-си-си, - ведь у нас обнаружилась лучшая коллекция ранних рисунков Гейнсборо".

На рисунках изображены деревья, пруды, лесные тропинки, песчаные берега и домашний скот.

"Он был буквально одержим природой, - объясняет Стэйнтон, - природа была его учителем, а леса Саффолка - его академией".

Рисунки с 1874 года хранились в большом голубом альбоме с кожаным переплетом в хранилище Виндзорского замка.

Их всегда приписывали другому английскому художнику, Ландсиру, который прославился своими скульптурами бронзовых львов на Трафальгарской площади.

Рисунок Гейнсборо из Королевской коллекции Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust
Image caption Сэр Эдвин Ландсир родился в 1802 году, через 14 лет после смерти Гейнсборо

Когда Стэйнтон приступила к изучению рисунков, она быстро убедилась в авторстве Гейнсборо.

Сравнив их с другими работами художника, она обнаружила удивительное сходство в манере письма.

"Мне не оставалось ничего другого, как сделать вывод, что это - Гейнсборо", - говорит историк.

Но окончательным подтверждением стал ранний эскиз известной картины "Корнардский лес", или "Лес Гейнсборо", как ее часто называют.

При наложении эскиза на законченный пейзаж, который висит в Национальной галерее, две работы "полностью сливаются".

Линдси Стэйнтон пришла к выводу, что рисунок как раз является подготовительным эскизом к этому пейзажу.

Эскиз к картине и сам пейзаж "Лес Гейнсборо" Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust/National Gallery
Image caption Эскиз Гейнсборо и его пейзаж "Корнардский лес"

"Мы практически убеждены в том, что это в самом деле коллекция ранних рисунков Томаса Гейнсборо, - соглашается куратор отдела гравюр и рисунков Королевской библиотеки Рози Раззол. - Это чрезвычайно важное открытие. И это значит, что мы может заново оценить ранние работы Гейнсборо".

Открытие сопровождалось дополнительным сюрпризом. На обратной стороне одного из рисунков был обнаружен небольшой портрет молодой женщины.

"Этот портрет - точно в стиле раннего Гейнсборо", - пояснят Раззол.

Рисунок Гейнсборо из Королевской коллекции Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust
Image caption Не исключено, что девушка на рисунке - будущая жена художника, Маргарет

А Джеймс Хэмилтон, написавший биографию художника "Гейнсборо: портрет" (эта книга выходит в печать в июле), даже предположил, что этот женский портрет вполне может свидетельствовать о том, что художник совершал свои лесные прогулки не один.

"Девушкой на портрете вполне может быть Маргарет Берр", - полагает Хэмилтон, имея в виду будущую жену художника.

"В чертах лица в самом деле имеется некоторое сходство", - добавляет писатель.

Рисунок Гейнсборо из Королевской коллекции Правообладатель иллюстрации Royal Collection Trust
Image caption На рисунках Гейнсборо часто присутствуют животные

Портреты Гейнсборо, такие как "Мальчик в голубом" и "Супруги Эндрюс", стали знаковыми работами, однако, по словам Джеймса Хэмилтона, "портреты приносили ему деньги, а пейзажи - удовольствие".

Недавно открытые ранние рисунки Гейнсборо можно увидеть на вебсайте Королевской коллекции.

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