Испанская полиция догнала гостей ресторана, не оплативших счет

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На фестиваль Сан-Фермин в Памплону съезжаются тысячи человек

Испанская полиция догнала группу итальянцев, не оплативших счет и сбежавших из ресторана, заставила их вернуться - и даже оставить официантам на чай.

Посетители ресторана в Памплоне в пятницу вечером угостились 14 фирменными блюдами и выпили 15 шотов.

Однако когда пришло время платить за ужин 620 евро, они решили бежать.

Полицейские, однако, следовали за ними по пятам.

Согласно официальному "Твиттеру" местной полиции - @policiaforal_na - гости вскоре были пойманы, после чего были вынуждены вернуться в ресторан.

И, как с гордостью было объявлено в "Твиттере", не просто оплатили счет целиком - но и оставили чаевые.

В Памплоне сейчас проходит фестиваль Сан-Фермин, важнейшей частью которого является забег от быков по узким улицам Памплоны. Приехала ли группа итальянцев в город ради этого фестиваля, не известно.

Правообладатель иллюстрации Twitter/@policiaforal_na Image caption Согласно чеку, гости съели 14 "блюд дня" и тартар из лосося, а также выпили 15 шотов и одну чашку кофе

В марте этого года группа из более чем 100 человек наела в двух испанских ресторанах на 12 тысяч евро и сбежала из обоих, не расплатившись.

А в Австралии в апреле мужчина попытался избежать расходов на ужин (состоявший из двух лобстеров, маленького осьминога, 21 устричного шота и несколько бутылок пива), бросившись в море.