В Германии нашли подозреваемых в краже золотой монеты в 100 кг
Полиция в Берлине арестовала четырех подозреваемых по громкому делу о похищении 100-килограммовой золотой монеты "Большой кленовый лист" из музея Боде в центре немецкой столицы.
Подозреваемых арестовали в районе Нойкёльн на юго-востоке города, там же произведено несколько обысков и изъят автомобиль, сообщает агентство ДПА.
В марте злоумышленники проникли в музей Боде при помощи стремянки и вывезли монету диаметром 53 сантиметра на тачке.
На прошлой неделе полиция распространила кадры съёмки уличных камер, где можно видеть похитителей на станции городской электрички S-Bahn.
Отлитая в Канаде мегамонета сделана из чистого 24-каратного золота. Ее настоящая стоимость выше номинала в 1 миллион канадских долларов (примерно 780 тыс. американских) и оценивается в 4,2 млн долларов США.
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Саму её пока не нашли; следователи предполагают, что её могли переплавить и продать слитками.
Пока полиция не поняла, как воры разбили пуленепробиваемое стекло и почему не сработала сигнализация.
В автомобиле, изъятом полицией в ходе последних рейдов, была обнаружена маска с прорезью для глаз и нож.
По словам источников в берлинской полиции, за похищением экспоната стоит "большая арабская семья", связанная с преступными кланами.
Большая монета с кленовым листом
- Канадский Королевский монетный двор отчеканил гиганта в 2007 году. Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как крупнейшая золотая монета в мире
- Всего было отлито пять монет
- Толщина экземпляра - 3 сантиметра, диаметр - 53 сантиметра, на аверсе - королева Елизавета II как глава канадского государства
- На реверсе монеты - кленовый лист, национальный символ Канады
- "Зачем же Королевский монетный двор отлил крупнейшую и чистейшую золотую монету в мире? Потому что нам это по зубам", - хвастаются представители предприятия
- В монетном зале музея Боде был 540 тыс. экспонатов, но, как пишут немецкие СМИ, воры взяли "Большой кленовый лист" и ничего больше