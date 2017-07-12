В Германии нашли подозреваемых в краже золотой монеты в 100 кг

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Монета выставлялась в берлинском музее Боде

Полиция в Берлине арестовала четырех подозреваемых по громкому делу о похищении 100-килограммовой золотой монеты "Большой кленовый лист" из музея Боде в центре немецкой столицы.

Подозреваемых арестовали в районе Нойкёльн на юго-востоке города, там же произведено несколько обысков и изъят автомобиль, сообщает агентство ДПА.

В марте злоумышленники проникли в музей Боде при помощи стремянки и вывезли монету диаметром 53 сантиметра на тачке.

На прошлой неделе полиция распространила кадры съёмки уличных камер, где можно видеть похитителей на станции городской электрички S-Bahn.

Отлитая в Канаде мегамонета сделана из чистого 24-каратного золота. Ее настоящая стоимость выше номинала в 1 миллион канадских долларов (примерно 780 тыс. американских) и оценивается в 4,2 млн долларов США.

Саму её пока не нашли; следователи предполагают, что её могли переплавить и продать слитками.

Пока полиция не поняла, как воры разбили пуленепробиваемое стекло и почему не сработала сигнализация.

В автомобиле, изъятом полицией в ходе последних рейдов, была обнаружена маска с прорезью для глаз и нож.

По словам источников в берлинской полиции, за похищением экспоната стоит "большая арабская семья", связанная с преступными кланами.

Большая монета с кленовым листом