Кошка в Белоруссии ловила зайцев. Ее хозяина чуть не оштрафовали

Минский репортер Василий Семашко опубликовал в "Фейсбуке" фото кошки-охотницы. И понеслось: объяснения, протокол, обыск…

Дело в том, что кошка по кличке Киса, патрулируя дачные участки Василия и соседей, несет к порогу хозяина не только выловленных мышей и кротов, но и зайчат.

Василий трижды видел ее с такой крупной добычей, что и зафиксировал на фото.

Бездомную кошечку весной в Минске подобрал 8-летний Тимофей, Семашко-младший. С переездом семьи на дачу кошка быстро адаптировалась и уже через два часа принесла первую добычу - мышь, показывая хозяевам, что не зря ее приняли в семейство.

Ежедневный охотничий трофей Кисы - десяток мышей. А когда дачные грядки повадились "пропалывать" зайцы, полосатая охотница устремилась наводить порядок.

"Все добытое съедает - это при том, что у нее всегда есть сухой корм, кошачьи консервы она не ест, не нравятся. Давали молоко, но она к молоку весьма равнодушна, а вот мухи, как только молоко скисает, не дают покоя. Теперь у кошки из напитков - свежая вода", - объясняет Василий.

"В общем, кормом мы кошку не обделяем. Я спрашивал у нее, почему на зайцев пошла, она не отвечает", - добавляет Василий.

Разбирательства

Фото кошки с добычей вызвали возмущение сначала сотрудника журнала "Охота и рыболовство", затем активистов общественной организации "Ахова птушак Бацькаўшчыны" ("Охрана птиц Отечества"), хотя к птицам, по утверждению Василия, кошка абсолютно равнодушна.

"Обмен любезностями" в "Фейсбуке" вдруг принес в "личку" Семашко просьбу связаться от человека, назвавшегося сотрудником Молодечненской межрайонной инспекции охраны животного и растительного мира.

"Я позвонил по указанному номеру мобильного телефона, меня попросили приехать в инспекцию. Конечно, можно было не ехать - по телефону вызывать не совсем законно. Но поскольку со мной общались вежливо, я решил съездить в Молодечно. В инспекции меня уже ждали", - говорит Василий.

"Взяли с меня объяснение. Очень мне понравился вопрос, не учил ли я кошку охотиться на зайцев. Были вопросы о том, что я делал с заячьим мясом, куда добычу девал. Про кошку немного… Я объяснял так: на дачах живет некая кошка, юридически ее владельцем я не являюсь, потому как кошка не зарегистрирована. Написал в объяснении, что пришла кошка с зайчиком, ее сфотографировал я, сфотографировала моя жена. Я опубликовал фото в интернете. Не вижу ничего противозаконного. Инспектора со мной согласились, но сказали, что закон обязывает их проехать ко мне на дачу и проверить, нет ли у меня в холодильнике запасов зайчатины и не сушатся ли у меня в сарае заячьи шкурки", - рассказывает Василий.

Кошку спрятали соседи

На дачи в Бояры вслед за машиной Василия отправился инспекторский УАЗик - с выключенной, правда, мигалкой.

"Приехали, посмотрели в холодильнике, запасов зайчатины не обнаружили. Сфотографировали содержимое холодильника для протокола. Сфотографировали дачу, от чая отказались. Общались предельно вежливо, корректно, - восстанавливает Семашко хронику расследования. - Предупредили: по закону, если кошка или любое животное без участия человека что-то ловит в дикой природе, то лучше не вмешиваться - это добыча животного, съест и нормально. Но если отобрал добычу у животного, считается, что отобрал добычу у государства. И в этом случае надо обязательно уведомить инспекцию по охране животного и растительного мира, что отобрал добычу у кошки. Должен эту добычу передать, и должен быть протокол об этом происшествии".

За незаконную добычу дикого зверя - в том числе с помощью охотничьих собак, ловчих птиц и, выходит, кошки-охотницы - в Белоруссии предусмотрены большие штрафы и уголовная ответственность.

"После визита инспекторов кошка зайцев не приносит. Сделала выводы", - замечает Василий.

Говорит, что инспекторы хотели видеть охотницу. Но соседи на всякий случай спрятали кошку у себя дома.

"Она сидела и в окно смотрела на инспектирование нашего дачного подворья. Я пообещал инспекторам передать кошке все их пожелания", - улыбается Василий.