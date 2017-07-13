Случай в Техасе: два часа внутри банкомата

Правообладатель иллюстрации KZTV Image caption Застрявший в банкомате просил прохожих позвонить его боссу

Техасец провел больше двух часов запертым внутри банкомата. Он пытался привлечь внимание прохожих, просовывая записки с мольбами о помощи через отверстие для выдачи чеков.

Мужчина, имя которого не называется, застрял в отсеке для купюр, когда занимался ремонтом отделения Bank of America в городе Корпус-Кристи на побережье Мексиканского залива. Свой мобильный телефон он оставил в машине.

Это произошло в среду 12 июля. Более двух часов страдалец пытался криками привлечь внимание пользователей банкомата, которые продолжали спокойно вынимать деньги.

Прибывшие на место полицейские сначала решили, что это розыгрыш, но потом выбили дверь банка и вызволили несчастного.

"Да, конечно, мы слышали слабый голос, доносившийся из банкомата, но были уверены, что это шутка", - рассказал полицейский Ричард Олден.

Правообладатель иллюстрации KZTV Image caption Прибывший на место полицейский Ричард Олден решил, что имеет дело с розыгрышем

Записка, попавшая в руки пользователю банкомата, гласила: "Пожалуйста, помогите. Я застрял здесь, у меня нет телефона. Пожалуйста, позвоните моему боссу". Дальше следовал телефонный номер.

"Все закончилось благополучно, но вы в жизни такого больше никогда не увидите. Застрять внутри банкомата! Это же сумасшедший дом, да и только", - не перестает удивляться полицейский Олден.