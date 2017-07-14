В Британии пара потеряла сознание, репетируя трюк из "Грязных танцев"

Image caption Шэрон Прайс и ее жених Энди Прайс пытались воссоздать сцену из "Грязных танцев" во дворике паба в городе Уэстон-сьюпер-Мэр

Британка и ее жених потеряли сознание после того, как столкнулись друг с другом в процессе репетиции танца для своей свадьбы.

Шэрон Прайс и ее жених Энди Прайс - одинаковая фамилия у них оказалась случайно - пытались воссоздать сцену из снятого в 1980-х фильма "Грязные танцы". Репетиция проходила в минувшие выходные во дворике паба в городе Уэстон-сьюпер-Мэр, графство Сомерсет.

"Мы были примерно в 30 футах (девять метров) друг от друга, Шэрон побежала ко мне, я схватил ее за бедра, а потом мы вдруг оказались на земле", - рассказал Энди.

Свадьба пары намечена на следующий год. Теперь они планируют выбрать танец помедленнее.

"Грязные танцы" с Патриком Суэйзи - один из любимых фильмов Шэрон.

"Я постоянно его пересматриваю, и мы с дочерью его пересматриваем, снова и снова, - рассказала она. - Мы подумали, что это будет нечто оригинальное. У всех остальных медленные танцы, поэтому мы решили слегка оживить наш".

Image caption Пара была в девяти метрах друг от друга. Шэрон побежала к своему жениху для того, чтобы тот сделал поддержку...

Image caption ...а потом, по словам Энди, они оказались на земле

В субботу, по словам Прайсов, пара "ни с того ни с сего" решила "слегка попрактиковаться" и попробовать повторить знаменитый голливудский танцевальный трюк.

"Не было ни подготовки, ни разогрева, - сказал Энди Прайс. - Думаю, что я вырубился от сильного удара об землю. Что происходило дальше, я не очень осознавал".

Шэрон Прайс тоже не совсем уверена: "Я помню, как бежала к Энди, а дальше я уже еле дышала и болела спина".

На место была вызвана скорая помощь и пару доставили в больницу.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Шэрон и Энди хотели воссоздать сцену из фильма "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи

Image caption Теперь пара выбирает танец поспокойнее

Шэрон и Энди Прайс теперь говорят, что им придется пересмотреть свой выбор первого супружеского танца.

"Думаю, что этого танца на свадьбе у нас не будет. Наверное, мы предпочтем традиционный медленный танец, пускай его выберет Энди", - сказала Шэрон.