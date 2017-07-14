В Британии пара потеряла сознание, репетируя трюк из "Грязных танцев"
Британка и ее жених потеряли сознание после того, как столкнулись друг с другом в процессе репетиции танца для своей свадьбы.
Шэрон Прайс и ее жених Энди Прайс - одинаковая фамилия у них оказалась случайно - пытались воссоздать сцену из снятого в 1980-х фильма "Грязные танцы". Репетиция проходила в минувшие выходные во дворике паба в городе Уэстон-сьюпер-Мэр, графство Сомерсет.
"Мы были примерно в 30 футах (девять метров) друг от друга, Шэрон побежала ко мне, я схватил ее за бедра, а потом мы вдруг оказались на земле", - рассказал Энди.
Свадьба пары намечена на следующий год. Теперь они планируют выбрать танец помедленнее.
"Грязные танцы" с Патриком Суэйзи - один из любимых фильмов Шэрон.
"Я постоянно его пересматриваю, и мы с дочерью его пересматриваем, снова и снова, - рассказала она. - Мы подумали, что это будет нечто оригинальное. У всех остальных медленные танцы, поэтому мы решили слегка оживить наш".
В субботу, по словам Прайсов, пара "ни с того ни с сего" решила "слегка попрактиковаться" и попробовать повторить знаменитый голливудский танцевальный трюк.
"Не было ни подготовки, ни разогрева, - сказал Энди Прайс. - Думаю, что я вырубился от сильного удара об землю. Что происходило дальше, я не очень осознавал".
Шэрон Прайс тоже не совсем уверена: "Я помню, как бежала к Энди, а дальше я уже еле дышала и болела спина".
На место была вызвана скорая помощь и пару доставили в больницу.
Шэрон и Энди Прайс теперь говорят, что им придется пересмотреть свой выбор первого супружеского танца.
"Думаю, что этого танца на свадьбе у нас не будет. Наверное, мы предпочтем традиционный медленный танец, пускай его выберет Энди", - сказала Шэрон.