Бейонсе показала миру фото своих долгожданных близнецов

Правообладатель иллюстрации Instagram/Beyonce Image caption Фотография Бейонсе с близнецами, всего за час набрала свыше миллиона "лайков " в "Инстаграме" певицы

Американская поп-звезда впервые опубликовала снимок с близнецами, отпраздновав таким образом месяц со дня их рождения.

Бейонсе также подтвердила, что малышей зовут Сэр Картер и Руми. Об именах двойни долгое время ходили слухи, после того как певица и ее супруг Джей Зи подали запрос на регистрацию имен близнецов как товарных знаков.

Помимо близнецов, У Бейонсе и рэпера Джэй Зи есть пятилетняя дочь по имени Блю Айви.

На снимке 35-летняя певица позирует в голубой вуали, держа на руках близнецов, укутанных в цветочную розовую ткань.

Всего за час фотография набрала свыше миллиона "лайков" в "Инстаграме" поп-звезды.

"Сэру Картеру и Руми сегодня исполняется месяц", - подписала фотографию Бейонсе, добавив ряд эмодзи с изображениями сложенных в молитве рук, мужчины, женщины, маленькой девочки и двух малышей.

Фотография, на которой Бейонсе стоит босиком в саду на фоне цветочной арки, по стилю подражает февральской фотосессии певицы, снимки из которой звезда выложила в сеть, заявив о своей беременности.

Картинка с изображением беременной Бейонсе установила рекорд "Инстаграма" по количеству "лайков".

Правообладатель иллюстрации Beyonce/Instagram Image caption Фотография беременной Бейонсе побила рекорды "Инстаграма"

В чем секрет имени?

Как известно, настоящее имя рэп-исполнителя Джей Зи - Шон Картер. По словам Бейонсе, близнецов зовут Сэр Картер и Руми. Означает ли это, что имя одного из близнецов - Сэр Картер Картер, или же у Руми всего одно имя?

Мать Бейонсе Тина немного прояснила ситуацию, опубликовав сообщение: "Привет, Сэр Картер и Руми Картер", добавив при этом, что у пары родились мальчик и девочка.

Бейонсе и Джей Зи - не первая супружеская пара, которая выбирает почетный титул в качестве имени своим детям. Например, Ким Кардашьян и Канье Уэст назвали свою дочь Сэйнт ("святая"), Майкл Джексон своего старшего сына - Принцем, а брат Джексона назвал сына Джермейна - Джермаджести ("его величество Джер").

Руми - очень популярное японское женское имя, но некоторые считают, что дочь звездной пары была названа в честь другой Руми - персидской поэтессы XIII века.

Мир жаждал взглянуть на малышей еще с тех пор, как американские СМИ заявили о том, что "Лимонадная певица" (Lemonade - шестой студийный альбом Бейонсе) родила двойню в прошлом месяце.

Однако официально информацию о рождении двойни звездная пара подтвердила только сейчас.

Отец Бейонсе Мэтью Ноулз, 18 июня написал в своем "Твиттере": "Вот и они!" и "С днем рождения близнецов". Но, судя по дате публикации Бейонсе, близнецы появились на свет 13 июня.