В китайском магазине появились "кабины для скучающих мужей"

Правообладатель иллюстрации The Paper Image caption В стеклянной кабине можно сыграть в Tekken 3 и другие старые игры

Китайский универмаг установил специальные помещения, в которых мужья смогут дожидаться своих жен, занятых шопингом.

Как сообщает китайская газета The Paper, торговый молл "Глобальная бухта" в Шанхае установил несколько стеклянных кабин, в которых заскучавшие мужья смогут развлечься и с пользой провести время, вместо того чтобы таскаться за женами, совершающими покупки.

Внутри каждой такой кабины установлены кресло, компьютер, большой экран и игровой контроллер, где мужчины могут играть в видеоигры 90-х годов. Пока что эта услуга бесплатна, но в ближайшие месяцы, по словам работников магазина, за пользование кабинами начнут взимать небольшую плату, причем заплатить можно будет по мобильному телефону.

Несколько мужчин, которые уже опробовали эти отсеки, сообщили журналистам, что им понравилась эта идея.

"Замечательно, я только что сыграл в Tekken 3 и почувствовал себя снова школьником", - заявил один из них.

Однако другой пользователь, в целом согласный с тем, что такие устройства полезны, отмечает их недостатки: "Там нет ни вентиляции, ни кондиционера. Я играл минут пять - и весь взмок".

Появление кабин для заскучавших мужей было встречено в социальных сетях Китая с юмором. Там начали спорить о том, не следует ли распространить их гораздо шире.

Один из участников дискуссии считает, что такие кабины поощряют желание мужчин участвовать в семейных походах в магазин. Но другие с этим не согласны: "Если мой муж просто хочет играть в старые компьютерные игры, какой смысл брать его с собой?".