Шэрон Стоун не желает ссориться с оскорбившей ее Мадонной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Я люблю и восхищаюсь вами", - написала Шарон Стоун, обращаясь к Мадонне

Голливудская звезда Шэрон Стоун заявила, что не собирается ссориться с певицей Мадонной из-за публикации письма, написанного еще в 1990-х годах, в котором та называла знаменитую киноактрису "ужасно посредственной".

В письме Мадонна написала, что ей не нравится, когда ее собственную актерскую карьеру сравнивают с карьерой звезды фильма "Основной инстинкт".

"Знайте, что я ваш друг, - написала в ответ на публикацию Шэрон Стоун в "Фейсбуке". - Иногда мне хотелось стать рок-звездой... [и] я чувствовал себя ровно такой посредственностью, как вы описали".

По словам актрисы, абсурдно, что личные письма Мадонны публикуются еще даже до продажи на аукционе.

"Мы, проделавшие столь долгий путь, знаем, что, признать и обуздать собственную посредственность, - это единственный путь к осознанию своих сильных сторон; только так можно стать тем, кем мы стали. Я люблю вас и восхищаюсь вами, и меня не удастся настроить против вас", - продолжает Шэрон Стоун.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Уитни Хьюстон также упоминается в письме

Эти слова 59-летней киноактрисы стали ответом на письмо, в котором Мадонна написала, что она терпеть не может читать о том, что у Стоун была в кино карьера, о которой она не может и мечтать.

Это рукописное письмо, адресованное некоему "Дж.", вероятно, было написано Джону Эносу - актеру, с которым у Мадонны тогда был роман.

В письме она признается, что у нее бывают сомнения относительно собственных способностей, а иногда ее и вовсе посещают весьма мрачные мысли о жизни.

"Меня тошнит от того, что пишут обо мне - что Уитни Хьюстон сделала карьеру в музыке, о которой я не смею и мечтать, а Шэрон Стоун - карьеру в кино, которой у меня никогда не будет", - писала певица. - Они обе ужасно посредственны, и при этом их всегда преподносят в качестве примеров добродетели с целью унизить меня".

Это письмо было выставлено на онлайн-аукцион связанных с Мадонной памятных вещей, который должен состояться 19 июля.

Однако утром в пятницу письмо исчезло из списка лотов.

Среди других писем, выставленных на продажу, есть письмо, полученное Мадонной от рэпера Тупака Шакура, в котором тот признается, что расстался с ней из-за цвета кожи.