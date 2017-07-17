Чарльз и Камилла сфотографировались к 70-летию герцогини

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Герцогиня Корнуоллская была одета в темно-синее платье-пальто от Фионы Клэр

В понедельник супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуоллская Камилла, отмечает 70-летие. По этому случаю публике представлен новый фотопортрет супругов.

Фотография была сделана в мае в утренней гостиной лондонской резиденции Чарльза и Камиллы, Кларенс-хауса.

Фотограф Марио Тестино назвал герцогиню "прекрасным человеком".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тестино сделал этот фотопортрет в 1993 году

Герцогиня Корнуоллская праздновала юбилей в минувшие выходные в кругу друзей в семейном доме четы - Хайгроув-хаусе в Глостершире на западе Англии.

Марио Тестино известен своими глянцевыми фотографиями богатых и знаменитых особ. Чарльза и Камиллу он впервые снимал в 2006 году, в первую годовщину их свадьбы, по заданию журнала Vogue.

По словам перуанского фотографа, он знает Камиллу уже более 10 лет как "доброго и прекрасного человека с чудным чувством юмора".

"Для меня большая честь запечатлеть их королевские высочества в этот важный для них день", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Mario Testino Image caption Марио Тестино не раз фотографировал членов королевской семьи

Тестино - один из любимых фотографов королевской семьи. В 2010 году ему доверили официальную фотосъемку по случаю помолвки принца Уильяма и Кейт Миддлтон (ныне герцогиня Кембриджская).

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Он же снимал их детей - принца Джорджа и принцессу Шарлотту.

Но, вероятно, более всего известны его непринужденные портреты принцессы Дианы, снятые незадолго до ее гибели в 1997 году.