Как робот в Вашингтоне в фонтане захлебнулся
136-киллограммовый робот-охранник в одном из вашингтонских офисов окончил свои дни в фонтане, куда он случайно упал по собственному "недосмотру".
"Утонувшего" робота высотой полтора метра быстро заметили прохожие, сфотографировали и разместили фотографии в соцсетях, где эти картинки начали быстро набирать популярность.
По мнению некоторых комментаторов, этот случай довольно точно иллюстрирует состояние технологий в XXI веке.
"Нам обещали летающие машины, вместо этого мы получили роботов-самоубийц", - написал один из сотрудников здания в своем "Твиттере".
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"Ступеньки - наша лучшая защита против робот-апокалипсиса", - иронизирует Питер Сингер, автор книги о боевых роботах "Wired for War".
Это не первая авария с участием патрульных роботов производства калифорнийского стартапа Knightscope, оснащенных различными инструментами, включая систему распознавания лиц, видеозапись высокой четкости, инфракрасные и ультразвуковые датчики.
В прошлом году такой "патрульный" в торговом центре Силиконовой долины сбил и наехал на 16-месячного младенца.
А в апреле этого года 41-летний калифорниец был арестован за нападение на аналогичного робота-охранника.
Мужчина был пьян, но впоследствии утверждал, что хотел просто проверить работоспособность опытного образца, так как сам инженер.