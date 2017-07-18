Как робот в Вашингтоне в фонтане захлебнулся

Правообладатель иллюстрации Melissa Morales Image caption Робот Knightscope K5 свалился в фонтан случайно

136-киллограммовый робот-охранник в одном из вашингтонских офисов окончил свои дни в фонтане, куда он случайно упал по собственному "недосмотру".

"Утонувшего" робота высотой полтора метра быстро заметили прохожие, сфотографировали и разместили фотографии в соцсетях, где эти картинки начали быстро набирать популярность.

По мнению некоторых комментаторов, этот случай довольно точно иллюстрирует состояние технологий в XXI веке.

"Нам обещали летающие машины, вместо этого мы получили роботов-самоубийц", - написал один из сотрудников здания в своем "Твиттере".

Правообладатель иллюстрации Melissa Morales Image caption Спасатели появились на месте аварии довольно быстро

"Ступеньки - наша лучшая защита против робот-апокалипсиса", - иронизирует Питер Сингер, автор книги о боевых роботах "Wired for War".

Это не первая авария с участием патрульных роботов производства калифорнийского стартапа Knightscope, оснащенных различными инструментами, включая систему распознавания лиц, видеозапись высокой четкости, инфракрасные и ультразвуковые датчики.

Правообладатель иллюстрации S. Singer Image caption Потерпевшего вытащили из воды, но помочь роботу было уже нельзя

В прошлом году такой "патрульный" в торговом центре Силиконовой долины сбил и наехал на 16-месячного младенца.

А в апреле этого года 41-летний калифорниец был арестован за нападение на аналогичного робота-охранника.

Мужчина был пьян, но впоследствии утверждал, что хотел просто проверить работоспособность опытного образца, так как сам инженер.