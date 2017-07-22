Британское небо стало тесным для самолетов. Что делать?
Авиадиспетчеры предупреждают: в небе над Британией из-за рекордного числа полетов уже не хватает места.
Минувшая пятница могла, возможно, самым загруженным самолетами днем в году, авиадиспетчеры обработали более 8800 рейсов - рекордное количество для Британии.
В связи с этим они призвали к радикальной модернизации системы управления воздушным пространством над страной.
Как раз сейчас правительство Великобритании начало обсуждение стратегии развития авиационной отрасли на ближайшие 30 лет.
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Диспетчеры ожидают, что им предстоит развести рекордные 770 тысяч рейсов в воздушном пространстве Британии в течение лета. Это на 40 тысяч больше, чем в прошлом году.
Но ресурсы Национальной службы управления воздушным движением Великобритании уже достигло своего предела.
"В последние несколько недель мы смогли справиться с рекордным ежедневным трафиком, но стареющая схема воздушного пространства Великобритании означает, что мы скоро достигнем предела", - сказал директор службы Джейми Хатчисон.
По оценкам британского департамента транспорта, если система управления воздушным пространством останется без изменений, к 2030 году будут задерживаться в 50 раз больше рейсов по сравнению с 2015 годом, а 8 тысяч рейсов в год будут отменяться.
Правительство ждет предложений по широкому кругу вопросов, начиная от организации пунктов сдачи багажа в городе, а не в аэропорту, и заканчивая решения задачи снижения уровня шума.
Вот первые шесть тем, по которым консультации пройдут в ближайшие месяцы:
- Обслуживание клиентов
- Охрана и безопасность
- Глобальная связь
- Конкурентные рынки
- Поддержка роста при решении экологических проблем
- Инновации, технологии и навыки
"Наша новая авиационная стратегия будет выходить за рамки новой взлетно-посадочной полосы в [лондонском аэропорту]Хитроу и предлагает всеобъемлющий долгосрочный план действий для британской авиации, - сказал министр транспорта Крис Грейлинг. - В него входит программа сохранения рабочих мест и экономический рост во всей Великобритании".
Министр добавил, что консультации по новой стратегии будут идти в течение 18 месяцев.
"Мы должны пройти через "брексит" и нам нужно заключить новые соглашения с такими странами, как Соединенные Штаты и Канада, - сказал Грейлинг. - На следующей неделе я встречаюсь с американским коллегой, чтобы обсудить будущее авиации над Атлантикой и его растущий потенциал".
Исполнительный директор Национальной службы управления воздушным движением Великобритании Мартин Рольфе считает, что процесс консультаций с правительством может занять от двух до трех лет.
В интервью программе Би-би-си Today он сказал, что жители тех районов, над которыми происходят все более интенсивные полеты, выражают все большее беспокойство из-за увеличивающегося трафика, а модернизация приведет к тому, что самолеты будут дольше держаться на большой высоте.
"Мы сможем заставить воздушные судна спускаться быстрее, чем это происходит сейчас, потому что современные самолеты способные на большее, чем предшествующие модели", - пояснил он.
Пропускная способность аэропортов также расширяется, и не только благодаря новой взлетно-посадочной полосе в Хитроу. В пятницу стартовала новая инвестиционная программа в размере 1 млрд фунтов стерлингов. На эти деньги произойдет реконструкция одного из терминалов манчестерского аэропорта, который станет вдвое больше.
Последние четыре года ежемесячно увеличивается количество рейсов, обслуживаемых аэропортом Стенстэд, на 7% в этом году выросло использование аэропорта Лутон и на 11% - аэропорта Кардифф.
Также изменились направления пассажиропотоков. Египет, Турция и Тунис проиграли по сравнению с Испанией, Италией и США, что также повлияло на авиационный трафик в Британии.
Национальная служба управления воздушным движением запускает новую компьютерную систему стоимостью 600 миллионов фунтов стерлингов, известную как iTec, которая должна оптимизировать полеты, позволив увеличить их количество и снизить задержки рейсов.