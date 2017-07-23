Девочка, оштрафованная за лимонад, получила десятки предложений о работе

  • 23 июля 2017
лимонад Правообладатель иллюстрации ANDRE SPICER
Image caption По словам отца, дочь расплакалась, когда ей запретили продавать лимонад

Пятилетняя девочка, которую оштрафовали на 150 фунтов за продажу лимонада гостям фестиваля в Англии, получила десятки предложений об установке лотка по продаже напитка на других площадках.

Несколько дней назад Андре Спайсер, профессор бизнес-школы, разрешил своей дочери поставить импровизированный ларек по продаже прохладительных напитков посетителям фестиваля Lovebox в восточном Лондоне.

Вскоре к девочке подошли четверо полицейских, которые заявили, что у ребенка нет лицензии на торговлю, и выписали штраф.

С тех пор районный совет Тауэр-Хамлетс принес девочке извинения и отменил штраф.

По словам Спайсера, его дочь уже получила предложения об установке лотка по продаже лимонада на фестивалях и на рынке Боро в лондонском районе Саутворк.

Семья девочки написала в "Твиттере": "Мы были поражены теплой реакцией людей со всего света. Десятки фестивалей, рынков и представители бизнеса предложили нам установить у них наш лоток. Мы надеемся, что они распространят это предложение и на тех, кто также готов принять участие".

На эту запись откликнулся знаменитый лондонский рынок Боро-маркет, прокомментировав в "Твиттере": "На самом деле, не хотела бы ваша дочь продавать лимонад в Боро-маркете? Мы бы этого очень хотели".

Другая фестивальная площадка также пригласила семью продавать лимонад на своем августовском мероприятии в Кенте.

Правообладатель иллюстрации Andre Spicer
Image caption Штраф был выписан за торговлю без лицензии

Спайсер рассказал, что его дочь расплакалась после того, как сотрудники правоохранительных органов начали объяснять, что у не нет лицензии на торговлю

"Моя дочь вцепилась в меня и кричала: папочка, папочка, я сделала что-то ужасное. Ей ведь всего пять лет", - сказал Спайсер.

Полицейские выписали штраф в 150 фунтов, после чего отец и дочь собрали свои вещи и уехали домой.

"Нам очень жаль, что так получилось. Мы ожидаем, что сотрудники правоохранительных органов будут руководствоваться здравым смыслом и использовать свои полномочия разумно", - заявил представитель совета лондонского боро Тауэр-Хамлетс.

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