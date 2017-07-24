Microsoft отказывается от графического редактора Paint

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие пользователи выразили недовольство планами Microsoft отказаться от Paint

Корпорация Microsoft признала графический редактор Paint устаревшим и заявила о намерении убрать его из операционной системы Windows.

В опубликованном компанией списке функций, которые будут удалены или признаны устаревшими, говорится, что они не находятся в стадии активной разработки и могут быть удалены в будущих обновлениях.

Очередное масштабное обновление операционной системы Windows 10 под названием Fall Creators Update выйдет осенью этого года.

Редактор Paint был неотъемлемой частью Windows с момента выхода первой версии ОС в 1985 году.

Программа содержит базовые инструменты для редактирования графических изображений и позволяет создавать примитивные рисунки.

Несмотря на это, некоторым пользователям с помощью Paint удавалось создавать вполне профессиональные изображения.

В мае американец Патрик Хайнс опубликовал иллюстрации к своей книге, которые он на протяжении 10 лет создавал в Paint.

Он рассказал, что не умел пользоваться более продвинутыми редакторами и тренировал навыки по ночам, работая в приемном отделении больницы.

Многие пользователи социальных сетей выразили недовольство планами Microsoft убрать Paint из Windows.

Пользователь под ником ChaoticRavenger написал в "Твиттере", что считает Paint "величайшим изобретением".

"Они должны просто опубликовать исходный код и сделать Paint общественным достоянием", - написал разработчик видеоигр Майк Дэйли.

Многие сопровождают свои посты о программе в соцсетях подписью RIP ("покойся с миром").