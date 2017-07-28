Китайцы возмущены кадрами жестокого обращения с пандами

Правообладатель иллюстрации SINA WEIBO Image caption Видеокамеры запечатлели, как смотрители животных грубо хватали панд и швыряли их по загону

В Китае растет волна возмущения действиями сотрудников известного исследовательского центра в Чэнду, которые, предположительно, жестоко обращались с детенышами большой панды.

По интернету разлетелось видео, на котором сотрудник Центра изучения и разведения панд Го Цзинпэн волочит детенышей по полу, а также с силой бросает их.

Разгневанные граждане обрушились с критикой на Го и призвали власти обратить внимание на жестокое обращение с животными.

Го Цзинпэн отрицает свою вину, заявляя, что это была вынужденная мера, так как детеныши панды вели себя агрессивно.

Он рассказал государственному информагентству Синьхуа, что животные покусали его во время кормления, но этот эпизод не попал на видео.

"Один из детенышей очень сильно укусил меня за руку. Его зубы буквально вонзились в руку и пошла кровь", - говорит Го. Он также утверждает, что у него до сих пор остались шрамы.

"Когда он попытался укусить меня еще раз, я инстинктивно оттолкнул его", - продолжает сотрудник.

Непроизвольная реакция

Правообладатель иллюстрации Sina Weibo Image caption Главный фигурант скандала утверждает, что панда его укусила

По его словам, видео, записанное в начале июля и разошедшееся по интернету, порочит его.

"Интернет-сообщество заявляет, что мы не любим панд. Но мы приходим сюда работать именно потому, что любим этих животных", - сказал он журналистам.

"Я просто хочу пояснить, что момент, когда я якобы отшвыриваю детеныша, - это была непроизвольная реакция", - добавил он.

Коллеги Го сообщили китайским СМИ, что руководство центра раскритиковало его и провело с ним воспитательную работу.

Панды считаются символом Китая и охраняются государством.

Центр в Чэнду, провинция Сычуань, занимается непосредственно защитой и разведением панд. Во многом благодаря работе этого центра панды больше не считаются вымирающим видом.

Милашки или агрессоры?

Руководство Центра по изучению и разведению панд предприняло ряд мер в связи со скандальным инцидентом. В частности, отдало распоряжение сотрудникам обращаться с животными предельно аккуратно, даже если те царапаются или кусаются.

"Когда мы впервые посмотрели видео, нам показалось, что сотрудники повели себя неоправданно грубо, как будто они хотели причинить пандам вред", - сказал в интервью Синьхуа специалист по этому виду животных У Кунцзюй.

"Хотелось бы, что люди с большим пониманием отнеслись к работе смотрителей за животными. Панды выглядят очень мило, но они очень сильные животные и могут проявлять агрессию", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Благодаря работе Центра по изучению и разведению панд, эти животные больше не считаются вымирающим выдом

Однако комментарии специалистов не удовлетворили общественность.

В популярном в Китае микроблоге Sina Weibo пользователи требуют увольнения Го Цзинпэна.

"Мне все равно, что он говорит в свое оправдание, это были просто детеныши, - написал пользователь Лоо Цзяинг из Пекина. - Я в ярости от того, как он швырял беззащитных животных. Если он так беспокоился о своей безопасности, то почему не надел защитную экипировку, хотя бы перчатки?"

Другой пользователь назвал произошедшее "вопиющим насилием над животными".

Еще один пользователь Weibo выразил опасения по поводу правительственного центра в целом.

"Мы всегда думали, что центр в Чэнду был создан для того, чтобы спасти наше национальное животное. Они делали отличную работу в прошлом и радовали многих китайцев фотографиями рожденных там детенышей, - написал пользователь. - Но этот инцидент изменил мое мнение об их работе и задачах".