Депутатам ирландского парламента простят долги за выпивку

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В отчете не оговариается сумма счетов, которые планируется аннулировать.

Задолженность депутатов парламента Ирландии по так называемым барным счетам - то есть за выпитый в местных пабах и ресторанах алкоголь - будет аннулирована, так как взыскание этих долгов в будущем "представляется нереалистичным", говорится в очередном ежегодном отчете парламентской комиссии.

Общая сумма списанных долгов в отчете Комиссии палат Эрахтас (так называется ирландское законодательное собрание) не раскрывается. В документе лишь отмечается, что сумма, подлежащая аннулированию, "является весьма скромной в общем объеме барных и ресторанных счетов".

В заведения, которые оказались втянутыми в эту историю, регулярно захаживают ирландские политики.

В самом здании ирландского парламента есть кофейня, два бара и два ресторана, причем два заведения - один ресторан и один бар - отведены исключительно для депутатов Дойл Эрен (нижней палаты парламента) и сенаторов (членов верхней палаты).

В заявлении парламентской комиссии утверждается, что "по большей части аннулирование долгов является лишь бухгалтерской процедурой чистки старых счетов за многолетний период".

В заявлении также отмечается, что "удар по казне был минимальным", а "многие неуплаченные суммы были слишком давними для того, чтобы могла быть надежда на их уплату".

"Неполная документация"

В отчете комиссии указано, что комитет по аудиту осуществил "полный ретроспективный обзор" неуплаченных парламентариями счетов на еду и напитки.

"В некоторых случаях, учитывая прошлые бухгалтерские балансы, вероятность уплаты задолженностей представлялась крайне низкой, - утверждается в отчете. - Был предпринят ряд попыток устранить задолженности по счетам, однако пришлось признать, что в некоторых случаях документация была неполной".

"В целом перспектива оплаты счетов не представлялась возможной", - резюмирует документ.

В отчете также указывается, что "пересмотр политики обслуживания в долг" поможет наложить ограничения на период времени, в течение которого необходимо погасить индивидуальные задолженности по счетам.