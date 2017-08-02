Ученые: развивающие игры не особо влияют на мозг

Правообладатель иллюстрации SCIENCE PHOTO LIBRARY

Головоломки и развивающие игры могут и не улучшить работу мозга, считают эксперты, однако советуют все же уделять им время.

В докладе Всемирного совета по сохранению здоровья мозга говорится, что большую пользу мозгу могут принести игра на музыкальном инструменте, шитье или садоводство.

При этом чем раньше человек начинает заниматься этими видами деятельности, тем больше вероятность сохранения у него у него мозговой активности в преклонном возрасте.

Доклад организации, объединяющей ученых со всего мира, посвящен способам сохранения работоспособности человеческого мозга.

В документе говорится, что хотя многие люди думают, что заставляют мозг работать, играя в онлайн-игры и решая головоломки, это не совсем так.

Например, решение задач в судоку не помогает лучше управлять собственными финансовыми накоплениями.

Работе мозга помогают другие занятия. В докладе перечислены некоторые из них: