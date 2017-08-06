Рождественские открытки королевы Елизаветы проданы на аукционе

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption В коллекции открыток, в частности, вот эта, датированная 1971 годом.

Коллекция рождественских открыток, которые рассылали королева Елизавета и герцог Эдинбурский на протяжении сорока лет, была продана на аукционе.

35 открыток, подписанных Ее Величеством и принцем Филиппом, были отправлены в период с 1959 по 2001 годы.

Королева отправляет поздравительные открытки друзьям и служащим каждое Рождество начиная с 1952 года.

На аукционе в Глостершире в пятницу коллекция открыток была продана за 1530 фунтов (1994 доллара).

Представитель аукциона заявил, что "открытки показывают увлекательную картину того, как год от года росла королевская семья".

"Самая высокая цена была заплачена за ранние открытки - 280 фунтов за открытки 1959, 1960, 1961 годов", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1972: королева Елизавета и принц Филипп со своими детьми Чарльзом, Анной, Эндрю и Эдвардом.

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1973: королева и ее семья на отдыхе

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1975: фотография королевы и принца Филиппа

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1976: Капитан Марк Филипс (третий слева) становится членом королевской семьи

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1983: принц Эдвард, королева Елизавета, принц Филипп, принцесса Анна с Питером и Зарой Филипс и принц Эндрю

Правообладатель иллюстрации Moore Allen & Innocent Image caption 1998: королева Елизавета и принц Филипп с членами королевской семьи спустя год после транической гибели принцессы Дианы