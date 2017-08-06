Телеведущий Джереми Кларксон попал в больницу с пневмонией
Британский телеведущий Джереми Кларксон попал в больницу с пневмонией. Сейчас он находится в госпитале на Майорке, где отдыхал с семьей.
Бывший ведущий суперпопулярного автомобильного шоу Top Gear намерен вернуться к работе над своим новым шоу Grand Tour на следующей неделе.
Отвечая своей подруге в "Твиттере", он сообщил, что находится в больнице, "в инвалидном кресле, с подключенными трубками".
Он также выложил в "Инстаграм" фотографию с изображением своей руки со вставленным катетером.
- Кларксон о своем последнем Top Gear: "Жалко и грустно"
- Не слишком ли много платит Би-би-си своим ведущим?
- Новый Top Gear: в попытке угнаться за прошлым
Представитель программы Grant Tour подтвердил, что у Кларксона была диагностирована пневмония.
Ранее в июне соведущий Кларксона Ричард Хаммонд попал в больницу в Швейцарии после аварии на спортивном электрокаре во время съемок нового эпизода Grand Tour.
Автомобиль подбросило вверх, после чего он разбился и загорелся. Ведущий смог выбраться из машины.
Хаммонда увезли на вертолете в больницу с поврежденным коленом.
Джереми Кларксон был уволен с программы Би-би-си Top Gear в 2015 году, после того как он ударил продюсера Ошина Таймона.
Его соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй уволились вместе с ним и перешли на онлайн-канал Amazon Prime.
Кларксон извинился перед Таймоном за "неспровоцированное вербальное и физическое нападение".