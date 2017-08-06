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Британский телеведущий Джереми Кларксон попал в больницу с пневмонией. Сейчас он находится в госпитале на Майорке, где отдыхал с семьей.

Бывший ведущий суперпопулярного автомобильного шоу Top Gear намерен вернуться к работе над своим новым шоу Grand Tour на следующей неделе.

Отвечая своей подруге в "Твиттере", он сообщил, что находится в больнице, "в инвалидном кресле, с подключенными трубками".

Он также выложил в "Инстаграм" фотографию с изображением своей руки со вставленным катетером.

Представитель программы Grant Tour подтвердил, что у Кларксона была диагностирована пневмония.

Правообладатель иллюстрации Instagram/Jeremy Clarkson Image caption "Не те браслеты, что я обычно ношу в отпуске", - написал Кларксон

Ранее в июне соведущий Кларксона Ричард Хаммонд попал в больницу в Швейцарии после аварии на спортивном электрокаре во время съемок нового эпизода Grand Tour.

Автомобиль подбросило вверх, после чего он разбился и загорелся. Ведущий смог выбраться из машины.

Хаммонда увезли на вертолете в больницу с поврежденным коленом.

Правообладатель иллюстрации The Grand Tour Image caption Ричард Хаммонд попал в аварию на электрокаре

Джереми Кларксон был уволен с программы Би-би-си Top Gear в 2015 году, после того как он ударил продюсера Ошина Таймона.

Его соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй уволились вместе с ним и перешли на онлайн-канал Amazon Prime.

Кларксон извинился перед Таймоном за "неспровоцированное вербальное и физическое нападение".