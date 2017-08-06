Дэвид Кэмерон был на музыкальном фестивале. Его узнали не сразу

Правообладатель иллюстрации SWNS.com Image caption Дэвид Кэмерон попал в кадр гостей фестиваля Wilderness

Пролистывая свои селфи, вы вряд ли рассчитываете увидеть на них бывшего премьер-министра страны.

Однако именно это произошло с активисткой Лейбористской партии Ванессой Прайс: рассматривая фотографии с музыкального фестиваля Wilderness, она обнаружила, что в толпе за ней с мужем с невозмутимым видом в камеру смотрит Дэвид Кэмерон.

Бывший премьер-министр Британии от консерваторов пришел на фестиваль, проходивший неподалеку от его дома в графстве Оксфордшир, со своей женой Самантой (она тоже попала в кадр).

"Мы сделали селфи, а потом Стив посмотрел на фотографию и сказал: "О господи, кажется, это Дэвид Кэмерон", - рассказала Ванесса Прайс. - Поверить не могу, что он смотрел в камеру - похоже, ему было не очень весело".

Стоит отметить, что, судя по другим людям на фотографии, присутствие бывшего лидера страны на фестивале не вызывает особого интереса у окружающих.

Image caption Участники фестиваля Wilderness

Wilderness имеет репутацию довольно пафосного мероприятия: вместо привычных для подобных музыкальных фестивалей бургерных фургонов и пива, разливаемого в пластиковые стаканы, гости могут насладиться едой от знаменитых кулинаров, а также забронировать спа у берега озера.

Кроме того, если музыка вам не по душе, там же можно сыграть в крикет.