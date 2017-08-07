"Голая реклама" в Казахстане: почему это до сих пор работает?

Правообладатель иллюстрации Chocotravel Image caption Триумф сексизма или логичный пиар? - Мнения разделились

Реклама казахстанского турагентства Chocotravel с обнажёнными стюардессами вызвала скандал в интернете.

Клип за пять дней посмотрели более 815 тыс. пользователей Youtube.

Девушки в пилотках, изображающие стюардесс, зачитывают рекламную акцию по мере того, как камера отъезжает и показывает большую часть обнаженных тел девушек. Они к этому моменту уже прикрывают пилотками свои гениталии.

Через сутки после публикации компания выложила и "мужскую" версию ролика, где "пилоты" проделывают аналогичные манипуляции с котелками, хором чеканя тот же рекламный текст. Эту версию с 3 августа на видеохостинге посмотрели более 131 тыс. раз.

"Здесь явный сексизм. Почему все пилоты мужчины? Chocotravel явно издевается", - комментирует IT-разработчица Баян Актанова.

Очень многие пользователи сочли рекламу безвкусной: даже среди просмотров видео на Youtube около трети оценок ролика составляют неодобрительные "пальцы вниз".

Сексизм или неуместный креатив?

"В рекламе показывается ровно столько, сколько вы можете увидеть на любом пляже или в бассейне. Вы же не нападаете на девушек в коротких юбках и людей в купальниках? Давайте быть последовательными", - написал в защиту кампании у себя в "Фейсбуке" директор Chocotravel Николай Мазенцев. Он подчеркнул, что на съемках обоих видео никто из актёров не был полностью обнажён.

Но его ответ только подлил масла в огонь.

"Чокотревел, ваша позиция всем ясна. Сексизм, объективация женского тела. И ролик про мужчин вы на коленке сделали, чтобы поскорее от обвинений отделаться?" - пишет комментатор Жанар Секербаева.

"Нормальный ролик! У каждого свои грязные ассоциации", - защищает авторов опуса Аскар Дарменов.

Некоторые в ответ напоминают о бортпроводницах-героинях, ценою жизни спасших пассажиров в чрезвычайных ситуациях, и намекают на неуместность подобного "креатива" от туроператора.

Правообладатель иллюстрации Chocotravel Image caption Галстук на голом теле, похоже, не вдохновил пользователей сетей

Холдинг Chocofamily, в который входит Chocotravel, не ответил на запрос Би-би-си с просьбой прокомментировать обвинения в сексизме.

"Четыре голых кота"

По словам Нуркена Рзалиева, также работающего в Chocofamily, целью рекламы было акцентировать более низкие цены у туроператора, чем у конкурентов, но и его комментарий попал под огонь критики.

Многие рекламные ролики пытаются привлечь внимание необычным подходом. Но Chocotravel это удалось весьма топорно, замечают эксперты.

Например, PR-консультант Мара Раймханов назвал видео "отчаянным жестом" для привлечения внимания публики.

Из российских авиакомпаний сервис поиска авиабилетов Aviasales неоднократно попадал в скандалы, поскольку создавал рекламные ролики, строго привязанные к новостным поводам. Например, нападение на сторонников Алексея Навального со стороны казаков или развод Брэда Питта с Анджелиной Джоли.

Как говорит PR-менеджер Aviasales Янис Дзенис, схожая с наработками Chocotravel тактика продвижения продукта могла бы быть использована и его компанией.

"Если бы нам хотелось, если б это было уместно - мы бы сделали. Нужна бизнес-задача - неважно, новостной повод есть или нет. Если есть бизнес-задача, которую решают четыре голые женщины, четыре голых мужчины или четыре голых кота, то мы используем всех перечисленных персонажей", - заметил специалист по пиару в беседе с Русской службой Би-би-си.

Как говорил Русской службе Би-би-си Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров, в русскоязычном пространстве скандальные публичные акции могут лишь повысить внимание к компаниям, особенно если они переживают "не очень простые времена".

Как обратили внимание комментаторы рекламы Chocotravel, очень похожий ролик с обнажёнными "стюардессами" выпустила в 2011 году российская лоукостерная авиакомпания "Авианова" незадолго до своего банкротства.