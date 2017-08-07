Шведский физик совершила революцию в контроле над рождаемостью
Разработку первого в мире приложения, одобренного для использования в качестве противозачаточного средства, Элина Берглунд Шервитцль начинала как хобби.
Как физик-ядерщик, она работала в группе, открывшей бозон Хиггса.
В частной жизни она устала употреблять гормональные контрацептивы, но не была готова к рождению ребенка. Поэтому Элина начала использовать свои навыки работы с данными, чтобы найти альтернативу.
"Как и многие женщины, я пробовала разные варианты контрацепции, начиная с подросткового возраста, и так и не нашла решения, которое подходит лично мне, - объясняет она. - Именно в процессе поисков эффективной естественной альтернативы я обнаружила, что по температуре тела можно определить период способности к оплодотворению. И это стало для меня откровением".
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Используя сложную математику и анализ данных, Берглунд Шервитцль приступила к разработке алгоритма, который мог бы идеально точно определить, когда в ее цикле наступает период овуляции.
Это позволило ей наметить те дни, когда ей нужно будет предохраняться, с гораздо большей степенью уверенности, чем основываясь на "ритмах" или естественных методах планирования.
Естественные циклы
Элина была так довольна результатами, что вместе со своим мужем, австрийским физиком Раулем Шервитцлем, приступила к созданию собственного бизнеса под названием Natural Cycles.
Их бизнес - это приложение, призванное помочь женщинам решать вопросы планирования семьи и контрацепции, позволяя им собирать собственные данные о температуре и внимательно отслеживать тенденции цикла.
Приложение было запущено в 2014 году и сейчас насчитывает около 300 000 платных пользователей. В Великобритании годовая подписка стоит 50 фунтов, что включает в себя стоимость термометра.
Компания привлекла инвестиции в размере 8 млн долларов США и на сегодняшний день продала услуг на 6 млн долларов.
Однако если бы в то же время не было сделано еще одно крупное научное открытие, проект, возможно, не был бы реализован так быстро.
Элина Берглунд Шервитцль, выросшая в Мальме на юге Швеции, работала в европейском центре ядерных исследований "Церн" в Женеве. В 2012 году, после десятилетий исследований, группа ученых, в которой работала и Элина, наконец обнаружила частицу бозонов Хиггса, что имело решающее значение для нашего понимания того, как работает Вселенная.
"В нашей истории не раз совпадали место и время, - рассказывает Элина. - Мы только что поженились. Эксперимент закрывался на пару лет, и я думала, что если уж пробовать заняться чем-то за пределами физики, то сейчас самое время. Мой муж всегда хотел заниматься бизнесом, поэтому он предложил: "Хорошо, давай оставим физику и превратим этот алгоритм в приложение".
В феврале 2017 года после нескольких медицинских испытаний их приложение стало первым технологическим устройством на планете, которое официально было сертифицировано для использования как средство контрацепции.
Оно было одобрено для использования в ЕС после получения разрешения от немецкой инспекционной и сертификационной организации Tuv Sud.
Однако путешествие от запуска до европейской сертификации напоминало "американские горки", говорит Элина.
Первоначальное одобрение Агентства по лекарственным препаратам Швеции было отменено в 2015 году на фоне публикаций в прессе о том, что приложение способствует более рискованному поведению молодежи в ее родной стране, куда пара переехала из Швейцарии развивать бизнес.
Компании было запрещено продавать приложение на 18 месяцев, что создало большие проблемы на пути развития бизнеса.
"Поскольку я пришла из науки, я считала, что если я просто создам продукт, который действительно хорош, он продаст себя, и все будут относиться к нему с доверием. Но оказалось, что это совсем не так, - признается Элина. - Хотя может быть и хорошо, что я была настолько наивной, потому что, если бы я знала обо всех грядущих проблемах, возможно, я бы не решилась вообще этим заниматься".
В настоящее время этот стартап продвигает себя на рынке как "такой же эффективный, как таблетка". Такое позиционирование стало возможным после проведения одного из крупнейших клинических исследований в области контрацепции с участием более 4 тысяч женщин, результаты которого были опубликованы в Европейском журнале контрацепции и репродуктивной медицины.
Группа исследователей, в которую входили и Элина с мужем, выяснила, что 7% женщин, которые использовали приложение "типичным" способом (с учетом погрешности на "человеческую ошибку"), забеременели, по сравнению с 9% принимавшими таблетки и менее 1%, использовавшими внутриматочные спирали.
Берглунд Шервитцль признает, что эффективность использования ее приложения зависит от того, насколько точно женщина следует инструкции и, возможно, подходит не для всех. Не в последнюю очередь потому, что приложение не защищает от заболеваний, передающихся половым путем.
"Точно так же, как и при приеме таблеток, пользователи должны совершать определенные ежедневные действия. Но мы действительно надеемся стать альтернативным способом для тех, кто не хочет использовать гормональную контрацепцию или ВМС", - утверждает Элина.
Пока это приложение сертифицировано только в странах ЕС, и его пользователи в основном живут в Великобритании и странах Северной Европы, но доступно для скачивания во всем мире и имеет пользователей примерно в 160 странах.
Берглунд Шервитцль говорит, что после подтверждения в феврале этого года сертификации ЕС продажи выросли по всему миру, а оборот компании по сравнению с прошлым годом удвоился.
Расширяя число клиенток, стремящихся предотвратить беременность, компания пытается привлечь и тех женщин, кто, наоборот, стремится определить самое лучшее время для зачатия.
Продолжать развитие собственного бизнеса, в котором сейчас работает 30 сотрудников, одновременно занимаясь собственным маленьким ребенком, по признанию Элины, непросто. Зато они с мужем проводят больше времени вместе.
"Это наша страсть и наше хобби. Ночью, когда мы возвращаемся домой и устраиваемся с бокалом вина, мы обсуждаем наши планы и размышляем несколько более глобально, чем в течение рабочего дня".
В частности, об использовании технологий для решения проблем, связанных со здоровьем женщин, что, по словам Элины, "зачастую игнорируется учеными, потому что большинство исследователей - мужчины".
Пара также надеется увеличить число пользователей приложения в развивающихся странах и там, где религия является препятствием для контрацепции.
"Мы достигли большего, чем я надеялась, и это потрясающее чувство. Но я чувствую, что мы не должны останавливаться на достигнутом, - говорит Элина. - Сейчас настало время расти и привлечь всех женщин в мире... Каждая беременность должна приносить счастье".