Атеистов считают аморальнее верующих. Даже сами атеисты

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Мораль в понимании большинства людей подразумевает веру в бога, выяснили ученые

Атеисты чаще воспринимаются в обществе как опасные и безнравственные люди, чем верующие, говорится в исследовании международной группы специалистов.

Авторы исследования, опубликованного в научном издании Nature Human Behaviour, опросили более 3 тысяч человек из 13 стран на пяти континентах.

В частности, участникам опроса задавался вопрос: считают ли они атеистом или верующим воображаемого человека, который в детстве мучил животных, затем стал учителем, а потом убил пятерых бездомных людей.

Число респондентов, ответивших, что это, скорее всего, атеист, почти вдвое превысило количество тех, кто посчитал, что это верующий.

Как отмечает один из авторов исследования, профессор университета Кентукки Уилл Жерве, даже убежденные атеисты часто демонстрируют "антиатеистические склонности", когда дело касается морали.

"Я думаю, что это происходит из-за господства глубоко укорененных религиозных норм. Даже в тех регионах, которые позиционируют себя как полностью светские, люди до сих пор интуитивно склонны относиться к религии как к моральной защите", - пояснил Жерве в интервью агентству Франс-пресс.

Как отмечается в исследовании, хотя религия широко влияет на моральные выводы и решения, ключевые моральные инстинкты в основном независимы от религии. Кроме того, именно светские сообщества и страны показали себя как наиболее стабильные.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Исследователи полагают, что даже у атеистов есть "анти-атеистические склонности"

В то же время авторы доклада пришли к выводу, что мораль в понимании большинства людей все же подразумевает веру в бога.

"Многие люди, в том числе и атеисты, на вопрос Достоевского: "Если бога нет, то все дозволено?" ответят "да", поскольку для них слово "все" относится к проявлению абсолютной безнравственности", - говорится в исследовании.

Ученые делают вывод, что даже с учетом роста светских сообществ, в которых не приветствуется открытое проявление религиозности, религия все равно продолжает оказывать сильнее влияние на моральную интуицию людей.