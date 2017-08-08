Индийских полицейских уволили за ложь о покорении Эвереста
Два полицейских в Индии были уволены по итогам расследования, которое показало, что они солгали, назвав себя первой индийской парой, покорившей Эверест.
В прошлом году Динеш и Таракешвари Ратод сообщили о том, что 23 мая им удалось успешно достичь высочайшей вершины Земли (8850 метров). В подтверждение своего достижения они показали фотоснимки, якобы снятые при восхождении.
Туристический департамент Непала выдал супругам Ратод официальный сертификат о покорении вершины, а некоторые индийские СМИ поспешили назвать это событие "национальной победой".
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Однако вскоре после этого альпинист из Бангалора Сатьяруп Сидхантха заявил, что представленные супругами фотографии на самом деле принадлежат ему.
"Они взяли мои снимки и пририсовали в "Фотошопе" себя на вершине... И получили сертификаты... Куда катится скалолазание?" - написал Сидхантха в соцсети.
Подозрения усилились из-за временных несоответствий: специалисты заметили, что между прибытием альпинистов в базовый лагерь и достижением вершины прошло слишком мало времени.
Альпинистка Анджали Кулкарни рассказала, что видела супругов Ратод в базовом лагере 10 мая, и на тот момент они еще даже не начали тренировки и не прошли акклиматизацию.
"Если команда не начала акклиматизацию до 10 мая, то почти невозможно достичь вершины к 23 мая", - цитирует Кулкарни интернет-издание Buzzfeed.
Кроме того, на снимках восхождения на вершину можно заметить, что на альпинистах разная одежда и обувь, хотя переодеваться в таких условиях практически невозможно.
В понедельник полиция штата Махараштра официально подтвердила, что фотографии "восхождения" пары были сделаны с помощью фотомонтажа.
Как рассказал агентству PTI один из руководителей расследования Сахебрао Патил, супруги Ратод "распространяли ложную информацию" и "принесли дурную славу полиции Махараштры".
Власти Непала ранее запретили паре совершать восхождения на Эверест в течение 10 лет.
Никаких обвинений полицейским пока не предъявлялось.
В последние десять лет число желающих покорить Эверест продолжает расти - по мере снижения цены на восхождения. В прошлом году в ходе весеннего сезона на Эверест взошли более 450 альпинистов.