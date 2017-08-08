Улица богачей в Сан-Франциско продана из-за налоговых долгов

Правообладатель иллюстрации Google Image caption Улица с деревьями, парковками и переулками теперь принадлежит другому владельцу

Жители частной элитной улицы в Сан-Франциско с домами стоимостью в миллионы долларов внезапно узнали, что их улица продана двум инвесторам за 90 тыс. долларов.

Улица Presidio Terrace теперь принадлежит инвесторам Тине Лам и Майклу Ченгу.

Городские власти решили продать улицу из-за неуплаченных налогов, накопившихся за несколько десятков лет, причем общий размер долга составил всего 944 доллара (14 долларов в год).

Теперь инвесторы вправе распоряжаться тротуарами, деревьями и другими объектами общего пользования на улице, а жителям, возможно, придется платить за парковку.

Аукцион по продаже улицы был проведен в 2015 году. Как отмечает издание San Francisco Chronicle, жители ничего не знали об этом, так как улица выставлялась на продажу вместе с другими лотами.

"Нам просто повезло", - признался Майкл Ченг в беседе с журналистами, отметив, что теперь улицу можно сдавать в аренду на разумных условиях.

Однако некоторые жители подозревают, что покупатели могут продать улицу обратно ее жителям с максимальной выгодой для себя.

Владельцы домов на Presidio Terrace уже обратились к городским властям с просьбой отменить сделку о продаже, назвав ее хитрой уловкой для зарабатывания денег.

Незнакомый адрес

Адвокат ассоциации домовладельцев Скотт Эмблидж в письме к властям Сан-Франциско отметил, что улица принадлежит ассоциации и контролируется ей.

"Ассоциация в шоке. Компания, управляющая недвижимостью на улице, не знала ничего ни о продажах, ни о неуплаченных налогах", - сказал он.

Эмблидж также отмечает, что уведомление о неуплате налогов много лет приходило на адрес по улице Кирни-стрит, о котором никто из обитателей Presidio Terrace не знал.

При этом ни одному жителю улицы не приходило сообщений о продаже улицы, утверждает юрист.

Однако представительница налогового управления Сан-Франциско заявила, что все уведомления отправлялись в соответствии с законом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Владельцы домов утверждают, что не знали, на какой почтовый адрес приходили уведомления о налоговых долгах

"99% владельцев недвижимости в Сан-Франциско знают, что им нужно делать, и платят налоги вовремя, а также проверяют свой почтовый ящик", - сказала она в беседе с San Francisco Chronicle.

Тина Лам, тем временем, пообещала, что новые хозяева не намерены выколачивать деньги из местных жителей и пока не торопятся совершать обратную сделку по продаже.

"Я просто хотела приобрести что-нибудь в Сан-Франциско из-за моей любви к этому городу", - сказала она.

Дома на улице Presidio Terrace считаются одними из самых дорогих в городе. Один из них недавно выставлялся на продажу за 6,5 млн долларов, а другой - за 14,5 млн долларов.