Откровенные фото Рианны на празднике урожая собрали миллионы лайков

Правообладатель иллюстрации Rihanna

Фотографии поп-певицы Рианны в костюме для традиционного праздника сбора урожая на ее родном острове Барбадос собрали миллионы лайков в соцсетях, вызвав восторженную реакцию пользователей.

29-летняя певица на выходных выложила в "Инстаграм" свои фотографии с фестиваля Crop Over, который проводится на острове еще с XVII века - изначально это был праздник, отмечавший окончание сбора сахарного тростника.

К полудню понедельника две фотографии Рианны с бирюзовыми волосами и в украшенном драгоценными камнями купальнике набрали более шести миллионов "лайков" в "Инстаграме".

"Мы ее недостойны", - писали комментаторы, называя Рианну "благословлением интернета".

Правообладатель иллюстрации @BadGalRiri

На публикацию отреагировал и певец Крис Браун, который в 2009 году расстался с Рианной после обвинений в рукоприкладстве. Браун избежал тюремного срока, но суд предписал ему не приближаться к певице ближе чем на 45 метров.

После того как он оставил под опубликованными фото комментарий - эмодзи в виде двух широко раскрытых глаз - некоторые подписчики набросились на него, требуя, чтобы тот "держал свою плохую энергию подальше" от певицы.

Что такое фестиваль Crop Over

Традиционный барбадосский фестиваль начинался как праздник урожая в 1687 году, когда Барбадос был крупнейшим в мире производителем сахара.

Праздник отмечался вплоть до 1940-х годов, но со временем сахарная промышленность на острове пришла в упадок, а вместе с ней была забыта и традиция праздновать сбор урожая.

Ее возродили в 1974 году. Сегодня фестиваль Crop Over - это действо, больше похожее на карнавал в Рио. Принимающие участие в празднике девушки традиционно одеваются в яркие купальники, украшая себя перьями и другими аксессуарами.

Фестиваль начинается в июле и заканчивается в начале августа мероприятием, известным как "День Кадумент". Праздник привлекает туристов со всего мира.

Рианна принимает участие в фестивале уже много лет подряд, и ее появления, как правило, вызывают резонанс.

Правообладатель иллюстрации @BadGalRiri Image caption 2015 год - Рианна принесла на праздник украшенный яркими стразами кубок

В нынешнем году наряд Рианны был частично изготовлен дизайн-группой DBleudazzled, которая специализируется на костюмах, украшенных стразами. Над нарядом работала и модельер Лора Остин.

"Фестиваль Crop Over раньше отмечали в простых футболках, но, по мере того как шли годы, дизайнеры проявляли все больше креатива. Сегодня, чтобы действительно почувствовать настроение фестиваля - настроение радости и свободы - очень важно иметь полный костюм", - говорит Остин.