В небе над Бристолем появилась редкая "розовая радуга"

Правообладатель иллюстрации Sarah Aggett Image caption Редкое явление наблюдали в разных частях западной Англии

Редкое атмосферное явление, известное как "розовая радуга", было замечено в понедельник вечером в небе на западе Англии.

Эксперты охарактеризовали феномен, который наблюдали жители Бристоля, Тонтона и Йейта, как оптическую иллюзию.

Очевидцы, сделавшие снимки необычного явления и поделившиеся ими с Би-би-си, описали его как потрясающее и очень красивое.

По словам ведущего прогноза погоды на Би-би-си Саймона Кинга, у этого феномена нет специального названия. Явление возникает, когда обычная радуга появляется в лучах клонящегося к закату солнца, что придает ей непривычный розоватый оттенок.

"Это типичная радуга, вызванная рассеиванием солнечного света в каплях воды в атмосфере, преломляющих солнечный свет, разлагая его на разные цвета", - объяснил он.

"Второй компонент - это розоватый оттенок заката, возникающий из-за того, что солнечным лучам по мере приближения светила к горизонту приходится проходить через гораздо более толстый слой атмосферы, - сказал Саймон Кинг. - В результате цвета с более короткой длиной волны - фиолетовый, синий, зеленый - затухают сильнее, и мы видим только розовый и красный, которые и придают радуге розоватую окраску".

Правообладатель иллюстрации Lauren Faye Image caption Фотография розовой радуги, присланная Лорен Фэй

Правообладатель иллюстрации Bristol Harbour Image caption Розовая радуга над гаванью Бристоля

Правообладатель иллюстрации Nikki Haasz Image caption Никки Хааш сделала этот снимок в полях в Сомерсете

Правообладатель иллюстрации Chloe Edwards Image caption В Тонтоне небо окрасилось глубоким розовым светом - как видно на этом фото Хлои Эдвардс

Правообладатель иллюстрации Matt Gamlin Image caption Эту фотографию розовой радуги прислал Мэтт Гемлин

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