Как перья пингвинов помогают отследить их миграцию
Каким образом можно отследить путь пингвина по бескрайним морям Антарктиды? Ответ может показаться странным: для этого нужно провести химический анализ всего лишь одного пера с хвоста птицы.
Компоненты белков, содержащихся в перьях пингвина, позволяют ученым отследить миграцию этих птиц на сотни километров.
Перо представляет собой своеобразный "химический паспорт", в котором отпечатываются все места, посещенные его обладателем.
"Можно сказать, что пингвины - это то, где они едят, потому что геохимический отпечаток с места их зимовки сохраняется в их перьях", - рассказал Би-би-си сотрудник Университета штата Луизиана Майкл Полито.
- Думаете, что пингвины милые и ласковые? Ошибаетесь
- Эдинбургский зоопарк: пингвины недовольны пандой
- "Пингвины-извращенцы" смутили экспедицию капитана Скотта
Предметом исследования, опубликованного в издании Biological Letters, стали два вида птиц - антарктический пингвин и пингвин Адели.
Оба вида пингвинов обитают на островах, окружающих Антарктиду, и зимой мигрируют на сотни километров в поисках пищи.
Перья вместо датчиков
Полито и его команда установили геолокаторы на 52 взрослых птиц в местах их гнездования на Южных Шетландских островах в 120 км от побережья Антарктиды.
Год спустя ученые вернулись, чтобы забрать датчики и с их помощью установить, куда мигрировали птицы.
Использование этих устройств для отслеживания передвижения животных стало настоящим прорывом в биологии, однако эта технология, так часто появляющаяся в документальных фильмах, имеет и свои недочеты.
Ее стоимость слишком высока, а установление и снятие датчиков может стать дискомфортом для птиц.
Для нового исследования ученые использовали новый, более дешевый и менее травмоопасный метод слежения за птицами, который они считают столь же надежным.
Полито и его коллеги отрезали кусочек пера с хвоста каждого пингвина, к которому был присоединен датчик. Затем они сравнили информацию с датчиков и с перьев, и она полностью совпала.
Оказалось, что химические данные в тканях перьев так же точно передают информацию о миграции птиц, как и электронные датчики.
Команда использовала технологию под названием комплексный изотопный анализ, чтобы определить не только пищу, которую принимали пингвины, но и места, в которых они питались.
Это удалось, потому что криль (морской планктон), которым питаются пингвины, вносит в их ткани химический отпечаток океанической среды, в которой они живут. Поедая криль, пингвины впитывают в себя его химический состав, в котором содержится и информация о местах обитания планктона.
В случае с пингвинами именно хвостовые перья были выбраны для изучения, так как они сбрасываются после гнездования и отрастают в процессе миграции. Так что их химический состав отражает именно этот период жизни пингвинов.
Универсальная слежка
По словам соавтора исследования, сотрудника Оксфордского университета Тома Харта, эта техника может использоваться и с другими животными.
"Мы можем использовать этот тип анализа для большинства видов животных и анализировать не только перья, но и другие ткани - например, кожу или мускулы", - сказал Харт.
Знания о периодах и географии миграции пингвинов дают ученым новую информацию об аспектах их поведения и местах питания. Это также может дать сведения об их удивительных плавательных способностях.
Возможно, эта техника поможет в сохранении некоторых редких видов животных.
"Самое важное в этой технике то, что мы можем установить, где находились животные, по частице их ткани, и даже без использования датчиков", - говорит Харт.
"Мы намерены продолжать использовать эту безобидную технологию на пингвинах, а потенциально она подойдет и для других морских птиц и млекопитающих: например, китов и тюленей", - добавляет ученый.