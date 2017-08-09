Как перья пингвинов помогают отследить их миграцию

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Зимой пингвины мигрируют на сотни километров в поисках пищи

Каким образом можно отследить путь пингвина по бескрайним морям Антарктиды? Ответ может показаться странным: для этого нужно провести химический анализ всего лишь одного пера с хвоста птицы.

Компоненты белков, содержащихся в перьях пингвина, позволяют ученым отследить миграцию этих птиц на сотни километров.

Перо представляет собой своеобразный "химический паспорт", в котором отпечатываются все места, посещенные его обладателем.

"Можно сказать, что пингвины - это то, где они едят, потому что геохимический отпечаток с места их зимовки сохраняется в их перьях", - рассказал Би-би-си сотрудник Университета штата Луизиана Майкл Полито.

Предметом исследования, опубликованного в издании Biological Letters, стали два вида птиц - антарктический пингвин и пингвин Адели.

Оба вида пингвинов обитают на островах, окружающих Антарктиду, и зимой мигрируют на сотни километров в поисках пищи.

Перья вместо датчиков

Полито и его команда установили геолокаторы на 52 взрослых птиц в местах их гнездования на Южных Шетландских островах в 120 км от побережья Антарктиды.

Год спустя ученые вернулись, чтобы забрать датчики и с их помощью установить, куда мигрировали птицы.

Использование этих устройств для отслеживания передвижения животных стало настоящим прорывом в биологии, однако эта технология, так часто появляющаяся в документальных фильмах, имеет и свои недочеты.

Ее стоимость слишком высока, а установление и снятие датчиков может стать дискомфортом для птиц.

Для нового исследования ученые использовали новый, более дешевый и менее травмоопасный метод слежения за птицами, который они считают столь же надежным.

Полито и его коллеги отрезали кусочек пера с хвоста каждого пингвина, к которому был присоединен датчик. Затем они сравнили информацию с датчиков и с перьев, и она полностью совпала.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученые называют перья пингвинов их "химическим паспортом"

Оказалось, что химические данные в тканях перьев так же точно передают информацию о миграции птиц, как и электронные датчики.

Команда использовала технологию под названием комплексный изотопный анализ, чтобы определить не только пищу, которую принимали пингвины, но и места, в которых они питались.

Это удалось, потому что криль (морской планктон), которым питаются пингвины, вносит в их ткани химический отпечаток океанической среды, в которой они живут. Поедая криль, пингвины впитывают в себя его химический состав, в котором содержится и информация о местах обитания планктона.

В случае с пингвинами именно хвостовые перья были выбраны для изучения, так как они сбрасываются после гнездования и отрастают в процессе миграции. Так что их химический состав отражает именно этот период жизни пингвинов.

Универсальная слежка

По словам соавтора исследования, сотрудника Оксфордского университета Тома Харта, эта техника может использоваться и с другими животными.

"Мы можем использовать этот тип анализа для большинства видов животных и анализировать не только перья, но и другие ткани - например, кожу или мускулы", - сказал Харт.

Знания о периодах и географии миграции пингвинов дают ученым новую информацию об аспектах их поведения и местах питания. Это также может дать сведения об их удивительных плавательных способностях.

Возможно, эта техника поможет в сохранении некоторых редких видов животных.

"Самое важное в этой технике то, что мы можем установить, где находились животные, по частице их ткани, и даже без использования датчиков", - говорит Харт.

"Мы намерены продолжать использовать эту безобидную технологию на пингвинах, а потенциально она подойдет и для других морских птиц и млекопитающих: например, китов и тюленей", - добавляет ученый.