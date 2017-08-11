Итальянского мэра выставили из ресторана из-за коротких шортов

Правообладатель иллюстрации del ghingaro/facebook Image caption Бермуды итальянского мэра не оставили равнодушным официанта ресторана, который попросил главу администрации покинуть заведение

Официант одного из прибрежных ресторанов на севере Италии попросил местного мэра покинуть заведение из-за того, что тот пришел поужинать в шортах-бермудах.

Глава администрации курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о неловком инциденте и опубликовал фотографию в шортах в своем "Фейсбуке", добавив, что его не предупредили о ресторанном дресс-коде.

"Это был не официальный ужин, а неформальная встреча с близкими друзьями, поэтому я и был в повседневной одежде", - написал удивленный мэр.

По словам мэра, он сидел за столом на террасе вместе с друзьями, к нему подошел официант и "со смущенным видом сказал, что я должен покинуть заведение, потому что на мне нет брюк".

Несмотря на то, что вечер закончился приятным ужином уже в другом ресторане, мэр все же расстроился, назвав случай немного "унизительным".

"Но, между нами, так ли я был ужасно одет?" - вопрошает своих фолловеров в "Фейсбуке" мэр.

Правообладатель иллюстрации del ghingaro/facebook Image caption Мэр города Джорджо дель Гингаро назвал ситуацию "немного унизительной"

В ресторане The Club Nautico принесли извинения за случившееся, предложив мэру стать членом клуба в качестве компенсации.

Представитель руководства ресторана Муцио Скачиати сказал, что в заведении есть две таблички, предупреждающие о дресс-коде - на входе и возле лестницы.

"Я приношу извинения за случившееся и надеюсь, что нам удастся найти общий язык с мэром, которому я собираюсь подарить членскую карточку", - добавил Скачиати.