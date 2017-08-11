Итальянского мэра выставили из ресторана из-за коротких шортов
Официант одного из прибрежных ресторанов на севере Италии попросил местного мэра покинуть заведение из-за того, что тот пришел поужинать в шортах-бермудах.
Глава администрации курортного города Виареджо Джорджо дель Гингаро рассказал о неловком инциденте и опубликовал фотографию в шортах в своем "Фейсбуке", добавив, что его не предупредили о ресторанном дресс-коде.
"Это был не официальный ужин, а неформальная встреча с близкими друзьями, поэтому я и был в повседневной одежде", - написал удивленный мэр.
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По словам мэра, он сидел за столом на террасе вместе с друзьями, к нему подошел официант и "со смущенным видом сказал, что я должен покинуть заведение, потому что на мне нет брюк".
Несмотря на то, что вечер закончился приятным ужином уже в другом ресторане, мэр все же расстроился, назвав случай немного "унизительным".
"Но, между нами, так ли я был ужасно одет?" - вопрошает своих фолловеров в "Фейсбуке" мэр.
В ресторане The Club Nautico принесли извинения за случившееся, предложив мэру стать членом клуба в качестве компенсации.
Представитель руководства ресторана Муцио Скачиати сказал, что в заведении есть две таблички, предупреждающие о дресс-коде - на входе и возле лестницы.
"Я приношу извинения за случившееся и надеюсь, что нам удастся найти общий язык с мэром, которому я собираюсь подарить членскую карточку", - добавил Скачиати.