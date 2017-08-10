Ученые: витамин B3 может предотвратить выкидыши и врожденные пороки

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Прием витамина B3 может предотвратить выкидыши и врожденные пороки развития. К такому выводу пришли ученые, проведя испытания на мышах.

Исследователи из Института Виктора Чанга в Сиднее назвали это открытие "двойным прорывом", поскольку они нашли и причину, и превентивное решение.

Каждый год в мире появляется на свет 7,9 млн детей с врожденными пороками развития, и ученые надеются, что результаты исследования будут использованы повсеместно.

Однако, по мнению некоторых экспертов, эти выводы не должны ложиться в основу рекомендаций для беременных.

Исследователи проанализировали ДНК четырех семей, в которых у матери были множественные выкидыши или дети родились с множественными врожденными пороками развития, такими как проблемы с сердцем, почками, позвонками или "волчья пасть".

Они обнаружили мутации в двух генах, из-за которых ребенок испытывал недостаток жизненно важной молекулы, известной как никотинамидадениндинуклеотид (НАД), которая позволяет клеткам вырабатывать энергию, а органам - нормально развиваться.

Руководитель группы исследователей, профессор Салли Данвуди, реплицировала эти мутации у мышей и обнаружила, что их можно исправить, если беременная мать принимает ниацин (витамин B3).

"Вы можете повысить уровень НАД и полностью предотвратить выкидыши и врожденные пороки развития, и это позволит обойти генетическую проблему, - утверждает исследователь. - Очень редко удается определить причину и способы предотвращения проблемы за одно исследование. И профилактика настолько проста - это просто витамин".

Обходная генетика

"Это очень интересно, но это открытие не может лечь в основу рекомендаций для беременных женщин, которые могут испытывать недостаток витамина B3, - считает доктор Кэти Моррис, эксперт в области медицины материнских эмбрионов из Бирмингемского университета. - Дозы, использовавшиеся в этом исследовании, в 10 раз больше рекомендуемых суточных доз".

Побочные эффекты высокой дозы неизвестны, отмечает Моррис, а осложнения во время беременности часто возникают из-за сложного комплекса разных факторов.

Профессор Жан Голдинг из Бристольского университета назвал исследование "серьезной работой", но предостерег от чрезмерной экстраполяции результатов, так как ученые исследовали генетику только четырех семей и мышей.

Сейчас профессор Данвуди рекомендует беременным женщинам принимать поливитамины для беременных, которые включают рекомендуемые 18 мг ниацина.

"Но у разных людей разные способности поглощения питательных веществ", - добавила она, уточнив, что индекс массы тела и диабет могут влиять на то, как женский организм производит НАД.

Она также отметила, что пока ученые не знают достаточно много о женщинах с недостаточным уровнем ниацина в организме и это должно стать предметом другого исследования.