На всех скотобойнях Англии установят камеры видеонаблюдения

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Все имеющиеся скотобойни в Англии должны будут установить камеры видеонаблюдения в рамках правительственного плана по мониторингу защиты прав животных.

Согласно новым правилам, которые будут вводиться в течение ближайшего года, ветеринары из Агентства по пищевым стандартам Великобритании (FSA) должны получить возможность наблюдать, в каких условиях содержится живность.

Тем скотобойням, где не будут соблюдаться определенные стандарты поддержания уровня жизни животных, может грозить уголовное преследование или потеря лицензии.

Министр по делам окружающей среды Майкл Гоув уже заявил, что эти нововведения сделают Британию "мировым лидером в том, что касается благополучия животных".

В настоящий момент английские разводчики животных на мясо должны соблюдать Кодекс по охране прав животных и стандартов животноводства, куда входят правила по содержанию животных, их кормлению и транспортировке, а также забою.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption По словам Майкла Гоува, эти нововведения сделают Британию мировым лидером в том, что касается благополучия животных

Круглосуточное наблюдение

В Англии введение новых правил начнется с бройлерных цыплят, за ними последуют курицы-несушки, свиньи, собаки, кошки и лошади.

Как говорят власти, новые правила содержания скота и живности должны идти в ногу с современными достижениями медицины, технологиями, а также новейшими рекомендациями ветеринаров.

"У нас одни из самых высоких в мире стандартов по содержанию животных, и те требования, которые я сегодня излагаю, только укрепят наш статус мирового лидера [в этом вопросе] - отметил Майкл Гоув. - По мере того как мы готовимся выйти из состава ЕС, эти меры еще раз продемонстрируют нашим потребителям по всему миру, что наши продукты производятся по самому высокому стандарту качества".

Как заявила председатель FSA Хезер Хэнкок, агентство поддерживает идею обязать все скотобойни установить камеры видеонаблюдения, поскольку добровольно это мало кто делает.

"Мы ждем с нетерпением введения комплексных требований по использованию, получению и сохранению записей, полученных с камер наблюдения на скотобойнях. Мы считаем, что подобные камеры являются прекрасным инструментом управления для владельцев этих хозяйств, которые помогут им соблюдать предписанные меры и улучшать стандарты содержания животных по всей индустрии", - сказала глава Агентства по пищевым стандартам.