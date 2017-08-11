Ведущий телеканала "Звезда" сделал предложение в прямом эфире

Правообладатель иллюстрации Zvezda News Image caption Денис Кочанов выразил надежду, что телезрители его поддержат

Ведущий российского телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей девушке.

Фрагмент эфира опубликовал сам телеканал в "Твиттере".

Журналист отметил, что положительных новостей не хватает, поэтому он решил сам "добавить" такую новость. Он также выразил надежду, что телезрители его поддержат.

После окончания выпуска ведущий встал из-за стола, пересек студию, повернулся к камере и достал из кармана красную коробочку.

"Сегодня в прямом эфире на всю страну я хочу сделать предложение своей девушке, я знаю, она меня смотрит. Степанова Маргарита, ты выйдешь за меня?" - сказал он, преклонив колено и раскрыв коробочку с кольцом.

"Буду ждать ответа. Надеюсь, ты скажешь "да", - добавил Кочанов.

В своем "Инстаграме" девушка сообщила, что согласилась на предложение. "Он сделал это в прямом эфире!!! Конечно же я ответила "ДА!!!", - написала она.

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на поступок ведущего. Один из зрителей написал, что "новости для новостей, а не для мимишных штучек".

Но большая часть комментаторов лишь пожелала паре счастливой жизни и выразила надежду, что девушка примет предложение Кочанова.