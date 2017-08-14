Тэйлор Свифт выиграла тяжбу с диджеем, который ее домогался

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тэйлор Свифт подала встречный иск к диджею, утверждавшему, что его уволили из-за ее обвинений

Коллегия присяжных в Денвере (штат Колорадо) признала бывшего радиодиджея Дэвида Мюллера виновным в сексуальных домогательствах в отношении поп-звезды Тэйлор Свифт, присудив ей символическую компенсацию в один доллар, которой добивалась певица.

Присяжные признали достоверными утверждения Тэйлор Свифт о том, что во время концерта в 2013 году Мюллер схватил ее под юбкой за ягодицу.

Судебное разбирательство начал сам Мюллер, требовавший компенсации с певицы, утверждая, что из-за ее обвинений он потерял работу. Однако его иск был отклонен судьей на минувшей неделе.

"Я признаю, что в жизни, в обществе, в моей способности нести огромные расходы на защиту себя в подобных судебных процессах я занимаю привилегированное положение", - заявила Тэйлор Свифт после вердикта присяжных.

"Я надеюсь помочь таким образом тем, чьи голоса также должны быть услышаны. Поэтому в ближайшем будущем я буду делать пожертвования множеству организаций, помогающих жертвам сексуальных домогательств защищать себя в судах", - добавила Свифт.