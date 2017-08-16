Твит Обамы о толерантности стал самым популярным в истории

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Обама посетил детские ясли в Бетесде в 2011 году, тогда и была сделана эта фотография

Самым популярным твитом в истории существования "Твиттера" стала реплика бывшего президента США Барака Обамы.

В этом твите - первом из трех - Обама процитировал Нельсона Манделу: "Никто не рождается с ненавистью к другому человеку из-за его цвета кожи, его происхождения или религии..."

Твит сопровождает фото, на котором Обама заглядывает в окошко, откуда на него с удивлением смотрят маленькие дети разного цвета кожи.

Этот твит получил около 3 млн лайков с момента публикации 12 августа, когда начались столкновения ультраправых и их противников в Шарлоттсвилле.

Как подтвердили Би-би-си в администрации "Твиттера", историческая веха была достигнута в среду примерно в 1.17 по Гринвичу.

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Этот твит обошел по популярности бывший до этого в лидерах твит певицы Арианы Гранде, в котором она высказывала соболезнования в связи с терактом в Манчестере после ее концерта.

В этой серии из трех твитов Обама привел небольшую цитату из автобиографии "Долгая дорога к свободе" одного из самых известных в мире активистов за равноправие во время апартеида в ЮАР Нельсона Манделы: "Люди учатся ненавидеть, и если они могут научиться ненавидеть, то их можно научить любить, поскольку любовь более естественна для человеческого сердца, чем ее противоположность".

Фото, которое их сопровождает, было сделано фотографом Белого дома Питом Сузой в 2011 году, когда Обама посетил детские ясли в Бетесде, штат Мэриленд.