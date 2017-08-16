Загадка динозавра-франкенштейна раскрыта

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По размеру чилезавр напоминает большую собаку

Ученым удалось разгадать загадку так называемого динозавра-франкенштейна, тело которого, как показалось поначалу, состояло из частей тел разных неродственных видов.

Согласно новым исследованиям, найденное животное является недостающим звеном между травоядными динозаврами, такими как стегозавр, и плотоядными динозаврами, такими как тираннозавр.

Благодаря открытию становится понятнее эволюция отряда динозавров, называемых птицетазовыми.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Лондонского королевского общества.

Аспирант Кембриджского университета Мэтью Бэрон сказал в интервью Би-би-си, что, согласно его научным изысканиям, динозавр-франкенштейн был одним из первых птицетазовых, самыми известными представителями которых являются трицератопс и стегозавр, на спинах которых красовались костяные наросты.

"Нам было совершенно непонятно, как начали развиваться тела птицетазовых, потому что они настолько отличаются от всех других динозавров. У них столько необычных характерных особенностей. За 130 лет, как нам стало известно о птицетазовых, нам до нынешнего момента не было известно, как выглядели самые первые представители этого отряда", - рассказал ученый.

Правообладатель иллюстрации Gabriel Lio Image caption Чилезавр жил в конце Юрского периода, примерно 145 млн лет назад

Динозавр-франкенштейн (или чилезавр) был найден два года назад. Эта находка очень озадачила палеонтологов.

Его задние лапы были как у апатозавра, таз как у стегозавра, а передние лапы как у тираннозавра. Ученые не понимали, где его место в генеалогическом древе динозавров.

В общепринятой системе генеалогического древа считалось, что птицетазовые никак не связаны с другими динозаврами.

Палеонтологи считали представителей этого отряда чем-то нетипичным. Но, согласно исследованию Бэрона, результаты которого были опубликованы в марте в журнале Nature, птицетазовые были ближе по родству к плотоядным, таким как тираннозавр, чем считалось ранее.

В переосмысленном генеалогическом древе, благодаря изысканиям Бэрона, динозавр-франкенштейн из загадки превратился в недостающее звено.

"Теперь, когда мы полагаем, что птицетазовые и плотоядные динозавры, типа тираннозавра, связаны, чилезавр вписывается в место между двумя группами. В нем одинаково сочетаются их особенности. Теперь в новом древе все встало на свои места", - уверен Бэрон.

Новая версия генеалогического древа, прозванная древом Бэрона, не только перестановка разных динозавров местами.

Новая версия проливает свет на то, как различные отряды динозавров разделились и начали эволюционировать в разных направлениях, добавляет соавтор научного труда, сотрудник музея естественной истории Пол Баретт.

"Чилезавр находится в самом начале раскола, и я надеюсь, когда мы начнем понимать больше его особенности, мы узнаем, какие факторы процесса были ключевыми", - добавил он.

Правообладатель иллюстрации SPL Image caption Трицератопс является типичным представителем птицетазовых

Баретт и Бэрон считают, что их версия древа может заменить нынешнее генеалогическое древо динозавров, которое выдерживает испытание временем уже на протяжении 130 лет.

У древа Бэрона есть и критики. Но если оно сможет предоставить другие примеры того, как сглаживаются различия между отрядами динозавров, число сторонников его теории будет расти.

Бэрон считает, что лишение чилезавра стигмы "франкенштейна" - лишь первый шаг в череде научных переосмыслений.

"Это неплохой ответ на критику. Это важный шаг к моей главной цели - построению ветки происхождения птицетазовых. Мне кажется, мы слишком долго неправильно понимали и попросту игнорировали этот важный отряд. В конечном счете мы придем к консенсусу. Мне кажется, мы сделали шаг в правильном направлении по созданию правильной модели", - сказал Бэрон.

Преподаватель университета Лестера Сара Гэбботт не принимала участие в исследовании. Она назвала новые изыскания невероятно важными.

"Это одна из тех редчайших находок окаменелостей, в которой больше ключей к разгадке того, как были связаны между собой динозавры, чем в обычном скелете. Причина этого в том, что в чилезавре сочетаются свойства птицетазовых и ящеротазовых. В частности этот микс помогает понять, как развивались события в столь важный первый этап эволюции птицетазовых", - сказала она.