Зарядка для ума: кто говорит правду?
Испытайте себя и попробуйте разгадать эту загадку Би-би-си.
Сможете ли вы определить, кто врет, а кто говорит правду?
Удачи!
Загадка 2:
Джон говорит, что Джастин врет.Джастин говорит, что врет Том.Том говорит, что врут и Джастин, и Джон.Исходя из того, что все трое либо всегда говорят правду, либо всегда врут - кто из них говорит правду?
Ответ
Джастин говорит правду.
Если Том говорит правду о Джоне, то Джон тогда называет Джастина правдивым, из чего следует, что Том врет.
С другой стороны, если Джон говорит правду, то тогда Джастин называет Тома правдивым, что, как мы выяснили, не соответствует действительности.
Из этого следует, что правду говорит лишь Джастин.
Автор загадки - Алекс Беллос (подробности на сайте Today Programme.)