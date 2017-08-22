Зарядка для ума - отмерьте литр молока

Попробуйте решить сегодняшнюю головоломку.

Не расплескайте по дороге молоко!

Удачи!

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Загадка 4

У молочника две пустые банки: трех- и пятилитровая. Как ему отмерить литр молока, не расплескав ни капли?

Ответ

Наполнить трехлитровую банку и перелить ее в пятилитровую. Вновь наполнить трехлитровую и долить из нее в пятилитровую до краев. В трехлитровой банке останется ровно литр молока.

Загадка предоставлена компанией Rosetta Stone(подробности на сайте Today Programme).