Зарядка для ума - отмерьте литр молока
- 22 августа 2017
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Messenger
- Поделиться сообщением в Email
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
Google+Поделиться сообщением в Google+
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Попробуйте решить сегодняшнюю головоломку.
Не расплескайте по дороге молоко!
Удачи!
Загадка 4
У молочника две пустые банки: трех- и пятилитровая. Как ему отмерить литр молока, не расплескав ни капли?
Ответ
Наполнить трехлитровую банку и перелить ее в пятилитровую. Вновь наполнить трехлитровую и долить из нее в пятилитровую до краев. В трехлитровой банке останется ровно литр молока.
Загадка предоставлена компанией Rosetta Stone(подробности на сайте Today Programme).