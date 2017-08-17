Новый сезон Top Gear: комедия с Мэттом Лебланом в главной роли?

Image caption Мэтт Леблан присоеденился к команде Top Gear в 2016 году

Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан рассказал, чего ждать зрителям от нового сезона автомобильного шоу Top Gear.

В 25 сезоне шоу, который выйдет в эфир Би-би-си весной 2018 года, мы вновь увидим голливудскую звезду в качестве ведущего, вместе с Рори Рейдом и Крисом Харрисом.

Леблан надеется, что команде удастся серьезно расширить аудиторию шоу.

"Мы по прежнему делаем шоу для фанатов автомобилей, но также постараемся привлечь и обычных зрителей, не только тех, кто "повернут на крутых тачках".

Image caption Леблан с Рори Рейдом (слева) и Крисом Харрисом

Знаменитый актер обещает добавить в программу элементы комедии и большого кино, но при этом не забывать, что прежде всего Top Gear - автомобильное шоу.

Леблан, который последние несколько месяцев снимался в Норвегии, Франции и Калифорнии, возвращается в Великобританию на будущей неделе, чтобы подготовить эпизод для Top Gear.

По его словам, новый материал больше напоминает прошлогодний, чем сезон 2015 года.

Это важно, потому что серии последнего сезона встретили большее одобрение критиков, чем позапрошлогодние с Крисом Эвансом в роли ведущего.

Эванс не пользовался популярностью у зрителей и поэтому был вынужден покинуть шоу по окончании своего первого сезона.

При этом Леблан не комментирует падение рейтингов программы после ухода из нее Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда.

Image caption Мэтт Леблан нравится зрителям. Крис Эванс... не очень

Трио звездных ведущих ушло на онлайн-сервис Amazon Prime снимать новое шоу The Grand Tour, после того как Кларксон подрался с продюсером и был уволен из проекта.

Его соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй уволились вместе с ним. Впоследствии шоумен извинился перед продюсером за "неспровоцированное вербальное и физическое нападение".

Редактор телеканала BBC Two Патрик Холланд утверждает, что последний сезон Top Gear собрал намного более адекватную аудиторию, чем во времена Кларксона, и призвал не сравнивать эти два "абсолютно разных шоу".

Утверждается также, что молодежная аудитория намного лучше воспринимает новый формат шоу, чем программу с участием Кларксона.

Свои комментарии Леблан дал, находясь в Лос Анжелесе, где он вместе со Стивеном Мэнгэном и Тэмзин Грег работает над очередным сезоном комедии "Эпизоды".

50-летний актер говорит, что съемки в Top Gear являются для него "особенным и захватывающим путешествием", по которому он очень скучает.