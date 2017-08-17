Новый сезон Top Gear: комедия с Мэттом Лебланом в главной роли?
Звезда сериала "Друзья" Мэтт Леблан рассказал, чего ждать зрителям от нового сезона автомобильного шоу Top Gear.
В 25 сезоне шоу, который выйдет в эфир Би-би-си весной 2018 года, мы вновь увидим голливудскую звезду в качестве ведущего, вместе с Рори Рейдом и Крисом Харрисом.
Леблан надеется, что команде удастся серьезно расширить аудиторию шоу.
"Мы по прежнему делаем шоу для фанатов автомобилей, но также постараемся привлечь и обычных зрителей, не только тех, кто "повернут на крутых тачках".
Знаменитый актер обещает добавить в программу элементы комедии и большого кино, но при этом не забывать, что прежде всего Top Gear - автомобильное шоу.
Леблан, который последние несколько месяцев снимался в Норвегии, Франции и Калифорнии, возвращается в Великобританию на будущей неделе, чтобы подготовить эпизод для Top Gear.
По его словам, новый материал больше напоминает прошлогодний, чем сезон 2015 года.
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Это важно, потому что серии последнего сезона встретили большее одобрение критиков, чем позапрошлогодние с Крисом Эвансом в роли ведущего.
Эванс не пользовался популярностью у зрителей и поэтому был вынужден покинуть шоу по окончании своего первого сезона.
При этом Леблан не комментирует падение рейтингов программы после ухода из нее Джереми Кларксона, Джеймса Мэя и Ричарда Хаммонда.
Трио звездных ведущих ушло на онлайн-сервис Amazon Prime снимать новое шоу The Grand Tour, после того как Кларксон подрался с продюсером и был уволен из проекта.
Его соведущие Ричард Хаммонд и Джеймс Мэй уволились вместе с ним. Впоследствии шоумен извинился перед продюсером за "неспровоцированное вербальное и физическое нападение".
Редактор телеканала BBC Two Патрик Холланд утверждает, что последний сезон Top Gear собрал намного более адекватную аудиторию, чем во времена Кларксона, и призвал не сравнивать эти два "абсолютно разных шоу".
Утверждается также, что молодежная аудитория намного лучше воспринимает новый формат шоу, чем программу с участием Кларксона.
Свои комментарии Леблан дал, находясь в Лос Анжелесе, где он вместе со Стивеном Мэнгэном и Тэмзин Грег работает над очередным сезоном комедии "Эпизоды".
50-летний актер говорит, что съемки в Top Gear являются для него "особенным и захватывающим путешествием", по которому он очень скучает.