Фонарь Айртона на Биг-Бене погасят впервые за 70 лет

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Фонарь Айртона, который горит на самой известной башне здания британского парламента во время вечерних заседаний законодательного органа, впервые за более чем 70 лет погаснет на время проведения восстановительных и ремонтных работ.

Фонарь Айртона, названный так в честь политика Эктона Сми Айртона, располагается прямо над знаменитым колоколом Биг-Бен в Елизаветинской башне Вестминстерского дворца.

Фонарь, который был установлен в башне в 1885 году, будет демонтирован и полностью отреставрирован. На время ремонтных работ фонарь Айртона заменят другими осветительными приборами.

До этого фонарь гасили только во время Первой и Второй мировых войн.

Считается, что фонарь был установлен по распоряжению королевы Виктории, чтобы она, находясь в Букингемском дворце, могла видеть, когда после наступления темноты парламентарии проводят свои заседания.

Правообладатель иллюстрации UK PARLIAMENT/JESSICA TAYLOR Image caption Фонарь, который был установлен в башне в 1885 году, будет демонтирован и полностью отреставрирован.

В понедельник 21 августа Биг-Бен замолчит до 2021 года - на время реставрации часов и самой башни.

Часовая башня с четырьмя огромными циферблатами - один из самых известных символов Лондона и одна из наиболее часто фотографируемых достопримечательность британской столицы.

Башня возвышается над столицей Британии уже более 150 лет - ее часы стали свидетелями правления пяти монархов и двадцати трех премьер-министров и пережили две мировые войны.

Представители властей Британии заявили, что часовой механизм Биг-Бена остановлен ради безопасности рабочих, трудящихся на восстановительных работах.

Впрочем, на протяжении ремонта колокол несколько раз будут на короткое время подключать обратно - по особым случаям, например, в новогоднюю ночь или в День памяти павших.

Главный архитектор реставрационных работ Адам Ватробски рассказал Би-би-си, что после окончания работ в башне появятся лифт, новые туалеты и кухня.

Пока ремонтируется главный механизм часов, их стрелки будут двигаться благодаря временно установленному электрическому мотору.

Факты о Биг-Бене

Правообладатель иллюстрации PA