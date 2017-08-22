Советы по решению головоломок от 14-летнего гения

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Необходимость решить задачу или головоломку ввергает вас в панику? Не знаете, как именно начинать собирать паззл? Не бойтесь, вам поможет этот гениальный ребенок.

В 14 лет Фази Мэннифилд-Гейл прошел тест на IQ, и его результат оказался выше, чем у Альберта Эйнштейна или Стивена Хокинга.

Подросток из Йоркшира (Англия) набрал почти максимум - 161 балл, а значит, он входит в 2% самых умных и интеллектуально развитых граждан Британии.

Фази также прошел квалификацию в британском подразделении Менсы - это крупнейшая, старейшая и самая известная организация для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Она открыта для всех, кто может сдать стандартизованный тест IQ лучше, чем 98% населения.

Фази поделился с нами основными приемами для решения интеллектуальных задач и рассказал, как подступить к головоломке, если у вас нет ни малейшей идеи ее решения.

С чего начинать, разгадывая загадку?

Я начинаю работу с того, что пытаюсь понять, каким может быть решение. Затем я возвращаюсь непосредственно к задаче, от возможных решений.

Я смотрю на задачу с разных точек зрения - с математической, с буквальной. Если это вопрос, я перечитываю его несколько раз.

Контекст и формулировка вопроса - именно это мне интересно больше всего.

Но если это трехмерный паззл, я рассматриваю его со всех сторон. Я не концентрируюсь на результатае, потому что это может только создать больше проблем для решения.

Вот вам загадка - как вы будете ее решать?

Вопрос:

Однажды на месяц октябрь пришлось ровно четвре вторника и ровно четыре пятницы. На какой день недели в том году пришелся Хэллоуин - день всех святых, отмечаемый 31 октября?

Метод Фази:

Я прочитал вопрос и перечитал его снова, пытаясь найти шаблон или последовательность. Я сосредоточился на днях, затем на цифрах. Я проанализировал: в октябре всегда 31 день, так что какие-то три дня недели дня повторятся пять раз, а остальные четыре дня недели - четыре раза.

Я точно знаю, что там четыре вторника и четыре пятницы. То есть не может быть пяти сред или пяти четвергов, поэтому дни, которые выпадут по пять раз - это суббота, воскресенье и понедельник.

Это означает, что 1 октября - суббота, а значит, 31 октября выпадет на понедельник.

Честно говоря, эта загадка не слишком меня озадачила меня. Она элементарно проста.

Ответ:

Понедельник.

Как вы тренируетесь?

Если вы не слишком хорошо решаете задачки или головоломки, вы можете тренироваться.

Очень помогает сохранять спокойствие. И особенно - искать нестандартные подходы к решению.

Возможно, поможет понаблюдать за кем-то, кто разгадывает такую же задачку. Никогда не бросайте головоломку!

Правообладатель иллюстрации Angela Gale

В чем секрет к решению сложных головоломок?

Секрет к решению грандиозной задачи - это бросить ей вызов и осознать, что предстоит сделать много шагов, чтобы добиться конечного результата.

Я люблю решать головоломки, потому что они помогают мне анализировать проблемы в реальной жизни и улучшают мои аналитические сопособности.

Они заставляют меня думать и подбирать решение.

Каково это - решать тест на IQ?

Тест на IQ я проходил в своей школе Queen Elizabeth Grammar в Уэйкфилде, Великобритания. Мне безумно понравилось.

Тест состоял из шести частей - в основном на логику и другие типы рассуждений. Но одна часть заключалась в расшифровке кодов и решении головоломок.

Тест продолжался два часа, и я снова пройду его, когда мне будет 16, чтобы узнать свой взрослый балл.

Кем вы хотите стать, когда вырастете?

Я бы хотел стать физиком-теоретиком. Изучать сферу, которая задействует математические модели и абстракции физических объектов и систем для рационализации, объяснения и прогнозирования природных явлений.

Надеюсь, теперь, официально получив статус признанного гения, я смогу работать там, где хочу. В идеале - во Франции над проектом ИТЭР.

Это проект международного экспериментального термоядерного реактора.