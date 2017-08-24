Зарядка для ума: какого цвета медведь?

Сможете ли вы разгадать нашу сегодняшнюю загадку?

Она не не слишком хитроумная, но насколько быстро вы соображаете, чтобы правильно на нее ответить?

Желаем удачи!

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Загадка 6

Вы отправились на задание. Вы проехали 5 км на юг, затем 5 км на запад, затем 5 км на север и оказались в том же месте, откуда начали свой путь.

Во время своего путешествия вы видели медведя. Какого цвета он был?

Ответ

Белого.

Единственное место на Земле, где вы можете проехать 5 км на юг, затем 5 на запад, затем 5 на север и оказаться там, откуда вы отправились в путь, это Северный полюс.

На Северном полюсе обитают только полярные мишки, а они белого цвета.

Эта задачка взята из вступительного экзамена в шпионское агентство Spectrum Secret Agency, в которое поступает девчонка-гений Руби Рэдфорт, героиня книжек английской писательницы Лорен Чайлд. Подробнее на сайте Today Programme.