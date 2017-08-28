Зарядка для ума: как пробраться на вражескую базу?

Хотите провести умственную гимнастику? Тогда разгадайте нашу новую загадку.

Желаем удачи!

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Загадка 8

Вы наблюдаете за входом на вражескую ракетную базу, пытаясь понять, как туда попасть.

У входа появляется ученый. Охранник спрашивает у него: "Двенадцать?" Ученый в ответ говорит: "Десять", и его пропускают.

Затем появляется второй ученый. На этот раз охранник спрашивает: "Восемь?" Второй ученый отвечает: "Шесть", и его тоже пускают внутрь.

И тут вам кажется, что вы разгадали секретный код!

Вы приближаетесь к воротам, и охранник спрашивает вас: "Пять?" Почему же охранник поднял тревогу, когда вы ответили ему: "Три"?

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Ответ

Вам надо было сказать: "Четыре" - количество букв в числительном "пять".

Эта загадка взята из книжек английской писательницы Лорен Чайлд про девочку-вундеркинда Руби Рэдфорт. Подробнее - на сайтеToday Programme.