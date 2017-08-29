Зарядка для ума: кто идет следом и почему?

Предлагаем вам очередную зарядку для мозгов. Будьте готовы их немного напрячь.

Удачи!

Загадка 9

1 = Вьетнам, 2 = Панама, 3 = Бурунди, 4 = Новая Зеландия, 5 = КНР.

Что следует под номером 6?

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Ответ

Под номером 6 идет Австралия, поскольку в данном случае числительные - это количество звезд на национальном флаге каждой страны.

Эту загадку предложили Эрик Монкман и Бобби Сигалл. Подробности - на сайте Today Programme.