Зарядка для ума: все дело в шариках

Попробуйте разгадать нашу новую загадку. Только смотрите, как бы шарики за ролики не заехали!

Желаем удачи!

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Загадка 10

Вас приговорили к смертной казни и бросили в тюрьму. Ваша надзирательница предлагает вам шанс выжить, если вы сыграете в простую игру.

Она дает вам 50 черных шариков, 50 белых шариков и две пустых корзины.

Затем она говорит: "Распредели эти 100 шариков по двум корзинам. Ты можешь делить их как хочешь, только использовать нужно все шарики".

"После этого я завяжу тебе глаза и передвину корзины. Ты затем выберешь одну из них и возьмешь из нее один шарик. Если шарик окажется белым, то ты останешься жить, но если шарик будет черным, ты умрешь".

Как вам распределить шарики таким образом, чтобы у вас была большая вероятность вытянуть белый шарик?

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Ответ

Положите один белый шарик в одну корзину, а все остальные шарики - 49 белых и 50 черных - в другую.

Таким образом вы начнете игру с 50-процентной вероятностью выбрать корзину с одним белым шариком, что спасет вам жизнь.

Но даже если вам достанется другая корзина, у вас все равно будет 50-процентная веротяность вытянуть один из 49 белых шариков.

Загадка предложена подразделением Fit Brains компании Rosetta Stone.