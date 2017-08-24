Дорогой сувенир: баночка песка с Сардинии за €1000

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Над пляжами Сардинии природа трудилась миллионы лет

Власти итальянской Сардинии встали на защиту знаменитых пляжей райского острова в Средиземноморье, опасаясь, что туристы растащат их на сувениры.

К летнему сезону они приняли закон и уже выписали четырем нарушителям по 1000 евро штрафа за попытку вывезти песок, камни и ракушки.

После многолетних жалоб местного населения таможня стала бдительнее и теперь ищет ценный природный капитал, просвечивая багаж в аэропорту.

Проблема не нова: в 1994 году власти закрыли доступ на знаменитый пляж розового песка на острове Буделли у северо-восточного берега Сардинии.

"Разграбленная и разоренная"

Только за три летних месяца 2015 года и только в одном из аэропортов Сардинии таможня изъяла пять тонн песка, сообщала местная пресса.

Рассерженные островитяне требовали от политиков и чиновников признать такой сбор сувениров кражей и принять меры. Они запустили кампанию, сделав ее платформой страницу в "Фейсбуке" "Сардиния разграбленная и разоренная".

Правообладатель иллюстрации Sardegna rubata e depredata Image caption Воруют - кто песок, кто ракушки, кто камни, возмущаются активисты, разжигая протест фотографиями с таможни.

Под давлением общественности был принят закон и введены штрафы - от 500 до 3000 евро - за вывоз песка всех мастей: белого, желтого, мелкого и грубого кварцевого.

Активисты уверены, что почивать на спасенных пляжах пока рано. Они продолжают крестовый поход в интернете, выискивают и стыдят людей, продающих сардинский песок на eBay.

Пляжам Сардинии миллионы лет, и миллионы туристов способны свести этот кропотливый труд природы на нет, если каждый увезет баночку на память, предупреждают местные защитники природы.