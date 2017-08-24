Дорогой сувенир: баночка песка с Сардинии за €1000

  • 24 августа 2017
Spiaggia del Principe in Costa Smeralda, Sardinia Правообладатель иллюстрации Getty Images
Image caption Над пляжами Сардинии природа трудилась миллионы лет

Власти итальянской Сардинии встали на защиту знаменитых пляжей райского острова в Средиземноморье, опасаясь, что туристы растащат их на сувениры.

К летнему сезону они приняли закон и уже выписали четырем нарушителям по 1000 евро штрафа за попытку вывезти песок, камни и ракушки.

После многолетних жалоб местного населения таможня стала бдительнее и теперь ищет ценный природный капитал, просвечивая багаж в аэропорту.

Проблема не нова: в 1994 году власти закрыли доступ на знаменитый пляж розового песка на острове Буделли у северо-восточного берега Сардинии.

"Разграбленная и разоренная"

Только за три летних месяца 2015 года и только в одном из аэропортов Сардинии таможня изъяла пять тонн песка, сообщала местная пресса.

Рассерженные островитяне требовали от политиков и чиновников признать такой сбор сувениров кражей и принять меры. Они запустили кампанию, сделав ее платформой страницу в "Фейсбуке" "Сардиния разграбленная и разоренная".

Правообладатель иллюстрации Sardegna rubata e depredata
Image caption Воруют - кто песок, кто ракушки, кто камни, возмущаются активисты, разжигая протест фотографиями с таможни.

Под давлением общественности был принят закон и введены штрафы - от 500 до 3000 евро - за вывоз песка всех мастей: белого, желтого, мелкого и грубого кварцевого.

Активисты уверены, что почивать на спасенных пляжах пока рано. Они продолжают крестовый поход в интернете, выискивают и стыдят людей, продающих сардинский песок на eBay.

Пляжам Сардинии миллионы лет, и миллионы туристов способны свести этот кропотливый труд природы на нет, если каждый увезет баночку на память, предупреждают местные защитники природы.

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