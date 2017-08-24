Смерть на Монблане: ледник вскрыл трагедию 20 лет спустя

Image caption Ледники Монблана хранят следы былых драм

Альпинист обнаружил на одном из ледников Монблана останки трех человек. Предположительно, речь идет об альпинистах, более 20 лет назад пытавшихся взойти на Монблан.

"Ледник постоянно движется и мы можем сказать, что смерть наступила где-то в 1995 году", - говорит представитель спасательной службы региона Валле д'Аоста.

Нашел останки на итальянской стороне горного массива французский альпинист. О находке он рассказал итальянской полиции.

По информации La Repubblica, альпинист нашел рядом с останками кошелек с немецким удостоверением личности, выданным в 1995 году 23-летнему молодому человеку.

Альпинисты могли сорваться с острого ребра пика Бионассе, по которому пролегает один из маршрутов на Монблан.

Image caption Не все возвращаются с Монблана живыми

В массиве Монблана 11 вершин выше 4000 метров.

В последние дни, в разгар летнего сезона, спасатели не раз сообщали о гибели альпинистов - среди погибших альпинисты из Чехии, Южной Кореи, Украины и Германии.

Подобные находки не редкость в горах, но по мере таяния ледников их будет все больше, предупреждают специалисты.

В июле этого года в швейцарских Альпах на тающем леднике обнаружили замерзшие останки семейной пары, пропавшей без вести в Альпах 75 лет назад.