Война в Сирии: разговор с генералами Асада в пустыне
Появляющиеся как бы ниоткуда посреди пустыни развалины города Сухна кажутся самым глухим уголком мира.
Однако этот стратегический перекресток на востоке Сирии, окруженный газовыми месторождениями, - главный приз для сирийской армии во время ее наступления на остатки самопровозглашенного халифата "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), которое терпит крах в Сирии.
"Это значительная победа", - говорит генерал Мохаммед, чьи глаза закрывают от палящего солнца солнцезащитные авиаторские очки.
Приземистый мускулистый военный, который назвал только свое имя, выскочил из своего сверкающего белого автомобиля и устремился через дорогу, заметив, что мы рассматриваем дорожный знак с печально известной надписью ИГ на въезде в этот опустошенный пустынный город.
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"Сухна была самым важным центром ДАИШ ("Исламского государства") в этом районе, и теперь перед нами открыта дорога на Дайр-эз-Заур", - говорит он. Соседняя область Дайр-эз-Заур почти полностью находится под контролем ИГ, за исключением небольшого района ее главного города и по-прежнему действующей сирийской авиабазы.
Мы первые журналисты, попавшие в этот заброшенный город, взятый наступающей сирийской армией. Темп ее наступления растет при мощной поддержке российской авиации и спецназа, а также иранских ополченцев и местных племен.
Заброшенные чашки чая
На каждом доме каждой улицы Сухны - шрамы от ожесточенного сражения. Ни один не остался нетронутым.
Сквозь развалины, как в детском кукольном доме, видны столы, стулья и даже чашки с чаем, в спешке оставленные при штурме города боевиками ИГ три года назад. Почти все сбежали.
Побежденные боевики ИГ сейчас отступают к городу Дайр-эз-Заур, который носит тоже название, что и область, в 130 км отсюда по заброшенной дороге.
На этой неделе более 200 бойцов ИГ были убиты, когда российские боевые самолеты разбили колонну техники с оружием, которая пробиралась к одному из последних рубежей, удерживаемых ИГ в Сирии.
На севере от Сухны - Ракка, когда-то - "столица" ИГ. Сейчас этот город на северо-западе Сирии активно атакуют главным образом отряды курдских "Сирийских демократических сил" при поддержке американского спецназа на земле и авиации США и их союзников с воздуха.
Среди активистов и сотрудников гуманитарных организаций растет озабоченность растущим числом жертв среди мирного населения - как в результате воздушных и артиллерийских обстрелов, так и от рук боевиков ИГ внутри города.
До боев за Дайр-эз-Заур, может быть, остается буквально несколько недель.
Санкционный список
"Мы изо всех сил будем сражаться за победу", - говорит еще один сирийский генерал, с которым мы встретились в Сухне. Командир этого восточного фронта генерал Мухаммед Хаддур сам садится за руль, чтобы отвезти нас на боевые позиции в десяти километрах от города.
Желая подтвердить свой пыл, он показывает руку с боевыми ранами. "Посмотри на мою руку, - говорит он. - Я был трижды ранен".
В парусиновой шляпе и защитном костюме он выглядит как закаленный боями командир - герой для своих бойцов, гроза для врагов. На всех фронтах, где он воевал с момента начала сирийского восстания шесть лет назад, он вел безжалостную борьбу с повстанцами.
Генерал говорит, что включен в санкционный список ЕС под номером 125. Его обвиняют в подавлении мирных протестов в 2011 году в дамасском пригороде Дума, где прошли первые и самые крупные антиправительственные демонстрации.
Во время нашей встречи - редкой для него встречи с западными журналистами - он отметает все обвинения в свой адрес. "Я сражаюсь с ДАИШ", - утверждает он.
Русские мускулы
Артиллерийский обстрел поднимает клубы песка, которые мгновенно закрывают весь обзор. Когда песок оседает, на горизонте появляется столп коричневого дыма. Ближайшие позиции ИГ всего в километре от нас, прямо за хребтом.
Когда генерал Хаддур со своими подчиненными отходит в сторону обсудить сражение, к обсуждению присоединяется российский спецназ. В присутствии журналистов лица спецназовцев закрыты шерстяными масками. Русские потребовали приостановить съемки, пока их лица видны.
Я спрашиваю генерала, осложняет ли ситуацию то, что американцы также воюют на территории Сирии.
"У них совершенно другое направление, - отвечает он. - Мы сосредоточены только на Дайр-эз-Зауре".
На тот случай, если еще остались сомнения в этом, он добавляет: "На земле нет силы, которая может помешать нам вернуть то, что мы хотим вернуть".
Следующий фронт?
В этой войне против ИГ все оружие теперь направлено в одном направлении, против общей угрозы - на то, что стало самым мерзким в мире.
Но все же это в большей степени игра для людей, выступающих за президента Башара Асада. Последние успехи в сражениях на ключевых фронтах против сирийских повстанческих группировок позволили правительственным войскам высвободить часть своих сил и войск союзников, чтобы совершить решительную атаку на восточном фронте Сирии.
Соглашение о прекращении огня в других местах, поддерживаемое политической и военной мощью Москвы, привели к спокойствию в некоторых повстанческих анклавах.
Но каждый офицер, с которым мы говорили, был непреклонен в том, что северо-западная провинция Идлиб, самая большая оппозиционная цитадель, станет их следующей целью после того, как халифат ИГ рухнет.
Поражение ИГ - теперь лишь вопрос нескольких месяцев. Когда этот день наступит, другая война в Сирии с ее изменяющимся политическим калейдоскопом сил и интересов перейдет на следующий этап изматывающей битвы за Сирию.